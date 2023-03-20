مؤتمر دولي بدبي يحذر من مخاطر الاستهلاك العشوائي للمضادات الحيوية

المصدر: دبي - وام

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حذر مؤتمر الإمارات الدولي لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، الذي عقد بدبي، من مخاطر الاستهلاك العشوائي للمضادات الحيوية، والتي تتسبب في القدرة المتزايدة للميكروبات والجراثيم على مقاومتها، بما يؤدي إلى فقدان فاعليتها، وترفع معدلات الوفيات عالمياً.

وأكد الخبراء والأطباء المشاركون في المؤتمر، الذي أقيم تحت رعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ضرورة تطبيق المعايير العالمية لوقاية الكوادر الطبية في مستشفيات المنطقة العربية من العدوى الناتجة عن الأمراض المعدية. وشدد المؤتمر على ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة للتعقيم لتطهير المنشآت الصحية بدول المنطقة، بما يكفل الحد من العدوى بالفيروسات، ويحمي الكوادر الطبية والمرضى.

‏وعرض المؤتمر تقنية التعقيم الأمريكية المبتكرة «مايكروسيف»، لفعاليتها عالمياً في مكافحة العدوى والوقاية من الفيروسات، وهي تقنية صديقة للبيئة، حيث تعتمد على الماء المؤكسد في التصدي للفيروسات والميكروبات، وتم الاعتماد عليها في تعقيم منشآت صحية حكومية في دول الخليج، ومؤسسات الإسعاف والمستشفيات، ووسائل النقل العام. وتقنية «مايكروسيف» الحاصلة على براءة اختراع، هي نتاج أكثر من 20 عاماً من البحث، وتم اختبارها واعتمادها من قبل مختبرات الأحياء الدقيقة في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا، وهي سريعة المفعول وقوية وغير سامة.

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