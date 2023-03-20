رأس الخيمة تتزين استعداداً لاستقبال شهر رمضان

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

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بدأت دائرة الخدمات العامة تزيين شوارع رأس الخيمة في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان من خلال تركيب الزينة بأشكال ضوئية هندسية وعبارات تتناسب مع أجواء الشهر الفضيل وتوفير مشهد جمالي يساهم في نشر الفرح والسرور في الإمارة.

ويصل عدد الإضاءات إلى 900 تشكيلة ضوئية مبتكرة، كما حظيت الطرق والدوارات والجسور بمزيد من التشكيلات المنيرة واتخذت أشكال هلال العيد والهالات الضوئية وتم تركيب الإضاءة على 60 موقعاً من الشوارع الحيوية والجسور والدوارات في إمارة رأس الخيمة، وتمت إضافة 9 مناطق جديدة لتركيب الزينة مثل خت وشوكة والمنيعي والرمس ومعيريض وشعم وشمل ووادي إصفني.

وقال المهندس خالد العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة: إن عملية تزيين مناطق رأس الخيمة استعداداً للشهر الفضيل تأتي لإضفاء أجواء روحانية ومشاهد جمالية وحضارية بمناطق الإمارة ونشر البهجة بين المواطنين والمقيمين بشهر رمضان المبارك، ونحن بدورنا كدائرة خدمات عامة نسعى أن تكون زينة هذا العام تلامس هذا الشغف الروحاني الذي هو أساس الشهر الكريم.

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