الاحتفال بتخريج الدفعة الرابعة من «أطلق»

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، احتفل الاتحاد النسائي العام وبوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي في المنطقة الرقمية، بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج «أطلق»، الذي جسد الحراك الاستباقي لدولة الإمارات في تعزيز حضور المرأة ورفع مكانتها في العمل التقني المرتبط بالمشروعات الاستراتيجية في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

وقالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: «نفخر بما نراه من نماذج شابة مشرفة، نرى في عيونهن ومهاراتهن الاستثنائية مستقبل الوطن الزاهر فبفضل دعم وتشجيع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات تستمر المرأة الإماراتية في تحقيق الريادة والتميز المرتكزين على التفوق التكنولوجي والعلمي».

وأضافت: «نعتز دائماً بشراكتنا المتميزة مع مجموعة موانئ أبوظبي، التي تقدم كل الدعم والجهد لتعزيز مشاركة المرأة في مختلف ميادين العمل، إلى جانب توفير البرامج التدريبية المبتكرة لتأهيل الجيل الجديد من بنات الإمارات لتوظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لخلق أفضل الفرص والحلول والخدمات المبتكرة للارتقاء بمستوى الأداء الرقمي في الدولة».

فخر

من جانبها، قالت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيسة التنفيذية للقطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي، الرئيسة التنفيذية لبوابة المقطع، الرئيسة التنفيذية للقطاع الرقمي: «هنا في المنطقة الرقمية، نفخر بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج أطلق في احتفال استثنائي نصنع معه الأمل ونخلق الفرص بإرادة قوية وإدارة حكيمة، لإهداء الوطن كفاءات مؤهلة لترتقي بإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة وإبداعاتها وابتكاراتها في قطاع التجارة الرقمية».

مواهب

وعمد خبراء من فريق بوابة المقطع إلى تعزيز قدرات الدفعة الرابعة التي ضمت 82 من منتسبات البرنامج التدريبي، في مجالات الابتكار التكنولوجي ودعم مواهبهن وتوظيفها لتقدم شكلاً جديداً لتكنولوجيا المستقبل والتقنيات الحديثة، وذلك في تخصصات «كاتب تقني، وإداري أنظمة وشبكات، وأخصائي جودة الأنظمة، ومنسق مشروعات، ومصمم جرافيك، ومطور قاعدة بيانات، وأخصائي علم البيانات، وأخصائي خدمة المتعاملين، ومحلل أعمال، وأمن التطبيقات، وسفراء الذكاء الاصطناعي»، سعياً لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستنيرة إلى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري.

وفي بادرة لزرع روح التطوع والمسؤولية المجتمعية، تم إشراك الكوادر النسائية المبدعة من متدربات الدفعة الرابعة، للمشاركة في مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة، والتي أطلقها الاتحاد النسائي العام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وبالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، وإدراجها ضمن متطلبات التخرج.

وحققت هذه المشاركة نجاحاً واسعاً بعدما تمكنت منتسبات الدفعة الرابعة من تعزيز التوعية لدى أكثر من 100 ألف مستفيد من البرنامج ونشرات التوعية التي تم تنفيذها من قبل المنتسبات وبلغ عددها أكثر من 645 نشرة، إلى جانب الورش المتنوعة التي تخطت 49 جلسة حضورية وافتراضية تناولت التوعية في موضوعات «الرقابة الأبوية، والألعاب الإلكترونية، وإدمان الإنترنت، وخصوصية البيانات، والأمن السيبراني، والهندسة الاجتماعية، والتسوق عبر الإنترنت، والجرائم الإلكترونية».

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