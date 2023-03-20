اختتام البرنامج التدريبي للقيادات الإعلامية العربية الشابة

المصدر: (أبوظبي - وام)

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اختتمت وكالة أنباء الإمارات «وام» بالتعاون مع مركز الشباب العربي البرنامج التدريبي لخريجي برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة في مهرجان الشيخ زايد.

وانطلق البرنامج في 18 نوفمبر 2022 واستمر حتى 18 من الشهر الجاري، حيث استقطب نخبة من المواهب الإعلامية العربية الشابة للمشاركة في التغطية الإعلامية لفعاليات المهرجان على مدار أيام انعقاده.

ونجح خريجو برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة المشاركون في البرنامج في إنتاج نحو 50 تقريراً مصوراً خلال المهرجان، استعرضوا خلالها زخم الفعاليات التي احتضنها، كما سلطوا الضوء على دوره المهم في إبراز غنى الثقافة الإماراتية والعادات والتقاليد الأصيلة الراسخة في المجتمع.

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