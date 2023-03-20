المصدر: (الشارقة - وام )

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نظم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة دورة للوعاظ والأئمة والخطباء في فقه وفتاوى الصيام، ضمن الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.

قدم الدورة الشيخ الدكتور سالم محمد الدوبي عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ورئيس قسم الشؤون الإسلامية في الدائرة، حيث تحدث عن فضائل شهر رمضان المبارك، داعياً الأئمة والخطباء لاقتناص هذه الفرصة الثمينة لترسيخ قيم ديننا الإسلامي الحنيف، والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة.

كما تحدث فضيلته عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهر الفضيل وما يكثر سؤال الناس عنه من الفتاوى الشرعية في الأمور الفرعية المتعلقة بالصيام وزكاة الفطر، وقدم ملخصاً عن الفتوى العامة، التي أصدرها مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بشأن زكاة الفطر والكفارات ووجبة إفطار الصائم لسنة 1444هـ، وأجاب فضيلته عن بعض الأسئلة والاستفسارات من الحضور والمشاركين في الدورة. وتهدف الدورة إلى توحيد الرأي الشرعي في فتاوى الصيام، من خلال الاطلاع والتفاعل مع الفتاوى الصادرة عن المؤسسات المعنية بالإفتاء الشرعي في الدولة.

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