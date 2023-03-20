«الشارقة الخيرية» تبدأ تنفيذ أول مشاريعها الرمضانية

المصدر: الشارقة – البيان

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باشرت جمعية الشارقة الخيرية توزيع مستحقات «السلة الرمضانية»، والتي تأتي ضمن مشاريع حملتها الرمضانية «جود»، وتستهدف مساعدة الأسر المتعففة على توفير المؤن الرمضانية والاحتياجات الأساسية طيلة شهر رمضان المبارك.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي: إن فرق العمل من موظفي الجمعية ومتطوعيها المكلفين من قبل اللجنة العليا للحملة الرمضانية قد باشروا عمليات توزيع مخصصات السلة الرمضانية لتستمر عمليات التوزيع بشكل يومي للانتهاء من توصيل 4 آلاف سلة لمستحقيها، حيث تم توفير محتويات السلة بالتعاون مع المنافذ التجارية المتعاونة بواقع 10 أصناف من المواد الغذائية والتي يُجرى توزيعها لصالح 20 ألف مستفيد من المسجلين بكشوف الجمعية.

احتياجات

وأكد أنه تم مراعاة تنفيذ المشروع بشكل عيني في صورة سلة تتوفر بها جميع المواد والاحتياجات الأساسية لكل بيت وأسرة، حيث راعت الجمعية توفير مواد غذائية بكميات كبيرة وذات جودة عالية، ولذا كانت عملية التوزيع بشكل عيني تحقيقاً لمصلحة المستحقين من حيث توفير جميع المواد الغذائية المطلوبة، واحتواء العدد الأكبر من المستحقين بالشكل الذي يصون كرامة المستحقين، مشيراً أن التوزيع مستمر بشكل يومي داخل الدولة خلال الشراكات القائمة مع المؤسسات المتعاونة.

أهمية

ولفت بن خادم إلى أهمية مشروع السلة الرمضانية في تحقيق أعلى مستويات الرعاية والمساندة للمستحقين، والتأكيد على نشر ثقافة التطوع والعمل الإنساني في المجتمع، مما يدعم قيم التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع ويزيد من تعاضده، وينشر البهجة في نفوس الشرائح المستحقة، وتوجه بالشكر إلى المتبرعين أصحاب الأيادي البيضاء على ما يقدمونه من جهود ملموسة في دعم المشروع، داعياً إلى استثمار هذه الأيام المباركة في الاستزادة في الطاعات وإخراج الصدقات، فهذه الأيام تضاعف فيها الأعمال وتنمو فيها الحسنات أضعافاً مضاعفة.

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