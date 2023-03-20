نادي دبي للسيدات ينظم معرض «سوق المزارعين»

المصدر: دبي - البيان

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نظم نادي دبي للسيدات معرض «سوق المزارعين» في مقره بمنطقة جميرا، بهدف دعم المزارعين والمزارعات في مختلف أنحاء الدولة والتعريف بجودة المنتج الزراعي المحلي، إضافة إلى توفير تجربة تسوق جديدة للعضوات والعائلات من مجموعة متنوعة من الخيارات الغذائية الصحية المنتجة محلياً وبأسعار تنافسية تحت سقف واحد، في إطار مبادرات عام الاستدامة في دولة الإمارات، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تحت شعار «اليوم للغد».

ويهدف عام الاستدامة إلى تسليط الضوء على إرث دولة الإمارات في الممارسات المستدامة، ونشر الوعي حول القضايا البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا السياق.

وتضمن معرض «سوق المزارعين» أكثر من 20 منصة لبيع منتجات متنوعة من الفواكه والخضراوات العضوية، والزيوت النباتية، وأنواع متعددة من الزيتون والعسل النقي، بالإضافة لخيارات مختلفة من المأكولات والمشروبات الإماراتية الطازجة والصحية ضمن أجواء عائلية تفاعلية أضفت البهجة والسرور على جميع رواده.

مبادرة وتفاعل

وأكدت نعيمة أهلي مدير إدارة الدعم المؤسسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة بالإنابة، أن نادي دبي للسيدات، بقيادة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات، يحرص على المبادرة والتفاعل مع البرامج والمشاريع الداعمة للأهداف الاستراتيجية للدولة كنهج دائم، وعلى وجه الخصوص تلك التي تدعم المرأة وتحقق لها الاستقرار المادي والاجتماعي وتمدها بخيارات حياتية ومهنية وصحية فاعلة.

وأشارت إلى أن المعرض يأتي في إطار دعم وتشجيع المزارعات والمزارعين على الإنتاج، كما يقدم في الوقت نفسه تجربة فريدة لعضوات وزائرات النادي تُلبي الاهتمام المعرفي بجودة وتوفر المنتجات الزراعية المحلية، وإلهام السيدات بإمكانية المساهمة في إحداث تغيير إيجابي من خلال الإقبال على الزراعة وإنشاء مشاريع ذات أثر كبير ومستدام على البيئة والمجتمع والاقتصاد الوطني، كما تسهم في تعزيز الجهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي.

شارك في المعرض الذي نظمه نادي دبي للسيدات يوم الجمعة الماضي، حوالي 20 منصة بيع لعدد من المزارعين والمزارعات وأصحاب المشاريع من مختلف أنحاء الدولة، والذين يقدمون منتجات زراعية وغذائية توفر خيارات مختلفة تثري الحياة الصحية والغذائية للمجتمع.

ويحرص نادي دبي للسيدات على أن يكون منصة متكاملة لتوفير البيئة الداعمة للمرأة في كل المجالات من خلال برامج متنوعة تلائم تطلعات واهتمامات العضوات في المجالات الرياضية والصحية والاجتماعية.

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