طقس الإمارات غداً.. فرصة سقوط أمطار

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتوقع المركز الوطني الأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح جنوبية غربية وجنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة **: ** والمد الثاني عند الساعة 01:38 والجزر الأول عند الساعة 18:54 والجزر الثاني عند الساعة 06:36.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:25 والمد الثاني عند الساعة 21:18 والجزر الاول عند الساعة 14:47 والجزر الثاني عند الساعة 03:32 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 21 85 25

دبي 30 20 80 35

الشارقة 31 18 85 30

عجمان 29 20 80 35

أم القيوين 30 17 85 40

رأس الخيمة 28 18 85 30

الفجيرة 28 22 85 35

العـين 33 15 80 15

ليوا 34 18 75 10

الرويس 32 19 85 35

السلع 31 17 80 25

دلـمـا 27 21 80 35

طنب الكبرى 27 21 85 30

طنب الصغرى 27 21 85 35

أبو موسى 27 21 80 30.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز