حمدان بن محمد: دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة وتصميم المستقبل

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي تواصل برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة وتصميم المستقبل وتبني أدواته، وتطبيق أفضل نماذج العمل الرقمية والمشاريع التحولية التي ستسهم في تحقيق قفزة نوعية في اقتصاد دبي الرقمي.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي الذي تم خلاله بحث تطورات الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات والتحديات والفرص الرقمية الواعدة، لإتاحتها وتبنيها في مدينة دبي، ضمن جهود تنفيذ محاور ومستهدفات استراتيجية دبي للميتافيرس، وتماشيا مع أهداف مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة وأجندة دبي الاقتصادية (D33) والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر المقبلة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

وقال سموه إن دبي تسعى من خلال تعزيز عمليات استشراف المستقبل وصياغة الخطط الاستباقية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة إلى تسريع عجلة النمو الرقمي، وتبني أحدث التقنيات التكنولوجية من خلال تحقيق التكامل وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والشركات العالمية والقطاع الخاص للوصول بدبي إلى مصاف أكثر 10 اقتصادات رقمية رائدة في العالم.

حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي؛ معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، نائب رئيس اللجنة، وسعادة هلال سعيد المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة حمد عبيد المنصوري المدير العام لهيئة دبي الرقمية، وسعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعادة أحمد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وسعادة مالك آل مالك المدير العام لسلطة دبي للتطوير والرئيس التنفيذي لمجموعة "تيكوم"، وعارف أميري الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي، ومها المزينة المقرر العام للجنة.

واستعرض الاجتماع المستجدات والمتغيرات الرقمية والتوجهات العالمية الجديدة، وتطرق إلى تطور البنية التحتية الرقمية في دبي، وجاهزية دبي وصدارتها في معدلات استخدام الإنترنت بالنسبة للأفراد، وما يوفره ذلك من فرص أكبر تعزز الجاهزية للمستقبل، كما ناقش الاجتماع التحديات والفرص الواعدة لتحقيق أفضل النتائج الرقمية.

يذكر، أن اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي تم تشكيلها برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وتهدف إلى رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي ووضع خطط للاستثمار في عالم الميتافيرس وبناء الشراكات الهادفة لتعزيز الاقتصاد الرقمي لإمارة دبي، وتتولى مهام دراسة وإعداد السياسات وتوجهات الاقتصاد الرقمي وتقنيات المستقبل التي تشمل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والواقع الافتراضي والواقع المُعزّز وإنترنت الأشياء ومراكز البيانات والحوسبة السحابية في إمارة دبي والإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وتقنيات المستقبل في الإمارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز