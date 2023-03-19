محمد بن راشد يطلق مشروع "وقف المليار وجبة" في شهر رمضان

المصدر: البيان

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أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عن إطلاق مشروع "وقف المليار وجبة" في شهر رمضان.

وقال سموه في حسابه على تويتر " الإخوة والأخوات .. جرياً على عادتنا السنوية مع تباشير الشهر الفضيل.. نطلق هذا العام بإذن الله مشروع "وقف المليار وجبة" في شهر رمضان المبارك .. هدفنا توفير مئات الملايين من الوجبات بشكل مستدام لعشرات السنين القادمة عبر هذا الوقف .. صدقة جارية لشعب الإمارات وخير غير منقطع بإذن الله".

وأضاف سموه "شخص من كل عشرة في العالم يعاني من الجوع .. وواجبنا الإنساني والأخلاقي والإسلامي وخاصة في شهر الصيام إغاثة الملهوف.. وإطعام الجائع.. والوقف خير دائم بإذن الله .. وقليل دائم خير من كثير منقطع.. وفقنا الله وإياكم لكل خير وحفظ دولتنا من كل شر"..

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