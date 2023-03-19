استقبله رئيس الدولة.. الرئيس السوري يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

المصدر: وام

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وصل فخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، اليوم، إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية ترافقه خلالها حرمه السيدة أسماء الأسد.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"..في مقدمة مستقبلي فخامته لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.

ورافقت طائرة الرئيس السوري لدى دخولها أجواء دولة الإمارات طائرات حربية ترحيباً بزيارة فخامته.

وجرت للرئيس بشار الأسد مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن .. ورافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الضيف إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لسوريا .. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لفخامته.

وكان في الاستقبال..سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة.

فيما يرافق الرئيس بشار الأسد وفد يضم .. معالي الدكتور سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ومعالي منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية ومعالي الدكتور بطرس حلاق وزير الإعلام والدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية وسعادة الدكتور غسان عباس القائم بأعمال سفارة سوريا لدى الدولة.

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