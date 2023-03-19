حافلات مواصلات رأس الخيمة مجانية خلال يوم السعادة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

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انطلاقاً من خطتها لتشجيع النقل الجماعي، أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات بالتعاون مع المشغل لخدمة النقل العام الداخلي، شركة العربية للحافلات، مبادرة "التنقل المجاني" لكافة مستخدمي الحافلات العامة في رأس الخيمة، وتأتي هذه المبادرة ترجمةً للغاية الاستراتيجية الأولى للهيئة "إسعاد الناس" وتماشياً مع يوم السعادة العالمي الذي يصادف 20 مارس من كل عام.

وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام الهيئة، إلى أن الهيئة تسعى من خلال إطلاقها للعديد من المبادرات إلى تشجيع سكان وزوار إمارة رأس الخيمة على استخدام وسائل النقل الجماعي في رحلاتهم وتنقلاتهم اليومية والتي تعد الخيار الأمثل للوصول إلى وجهاتهم المختلفة، مؤكداً حرص الهيئة على تشجيع الجمهور لاستخدام النقل الجماعي وذلك من خلال إطلاقها لمبادرة "التنقل المجاني" بالحافلات العامة تزامناً مع يوم السعادة العالمي.

وأشار إلى أن خدمة الحافلات العامة تغطي أربعة مسارات رئيسية في الإمارة، وهي المسار الأحمر والمسار الأزرق والمسار الأخضر والمسار البنفسجي، وتتضمن هذه المسارات نقاط توقف في الاتجاهين وتغطي مناطق جغرافية وحيوية مختلفة في إمارة رأس الخيمة بحيث توفر شبكة نقل آمنه ومتكاملة تساهم في تحقيق انسيابية التنقل المستدام للجميع.

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