الموارد البشرية في دبي تنظم جلسة مغلقة حول مستقبل العمل عن بعد

المصدر: البيان

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نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي جلسة مغلقة خلال مشاركتها في منتدى "عن بعد" حضرها مديرو الموارد البشرية من الجهات الحكومية وغيرها وتحاور فيها مجموعة من الخبراء والمختصين في هذا الصدد حول مستقبل العمل عن بعد.

توصيات الجلسة

وأوصت الجلسة بما يلي :

- تسريع وتيرة رقمنة الحلول وتبنى الجديد من التقنيات الحديثة مثل ميتافيريس حيث ان البنية التقنية التحتية تلعب دوراً كبيراً في الابتكار فى العمل وضمان استمرارية الأعمال وسهولة تطبيق العمل عن بعد وتفعيل التواصل



- أهمية التركيز على النتائج والإنجازات والأداء بدلاً من التركيز على الأساليب التقليدية للعمل على الحضور الفعلي الموظفين .

- أهمية تبنى منظومة متكاملة للتشريعات وقوانين وسياسات الموارد البشرية بما يتناسب مع المتغيرات في سوق العمل وأنظمته والتكنولوجيا

- ضرورة وضع مؤشرات لقياس أثر تطبيق نظام العمل عن بعد وترجمة النتائج بطريقة صحيحة.

- الاستفادة من المواهب المتواجدة في سوق العمل عبر تخطي حاجز الزمان والمكان من خلال تفعيل العمل عن بعد

- التركيز على الصحة النفسية للموظف وتبني مبادرات التواصل لتعزيز هذا الجانب لضمان سعادة الموظفين والتي تنعكس بالإيجاب على الأداء والإنتاجية.

- تمكين الموظفين من خلال صقل المهارات والقدرات المستقبلية.

- تبنى وتطبيق نماذج عمل جديدة ومبتكرة تكون قادرة على مواكبة التغييرات المستقبلية.

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