«إقامة دبي» تنظم ملتقى صنّاع ريادة الأعمال دعماً لمشاريع الشباب

المصدر: البيان

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نظمت الإدارة العامّة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، المبادرة المجتمعية «ملتقى صنّاع ريادة الأعمال» بمجلس الخوانيج بدبي، بهدف تبادل الآراء والأفكار وطرح الحلول التي من شأنها تطوير الأعمال من أجل الخروج بصياغة للنهوض بمشروعات ناجحة تواكب التطوّر العالميّ. وذلك بمشاركة أكثر من 150 مواطناً ومواطنة من روّاد الأعمال الشباب في مجلس الخوانيج.

حضر الملتقى معالي عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي، والمستشار الدكتور علي حميد بن خاتم المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة، والفريق محمّد أحمد المريّ مدير عام الإدارة العامّة لإقامة دبيّ، الذي أكد أن الإدارة تسعى لرسم خارطة طريق ووضع استراتيجيّة نجاح ممنهجة من خلال تنظيم هذا الحدث الذي يدعم أصحاب المشاريع، معلناً أن الملتقى سيكون سنوياً مع معرض مصاحب، بناء على توصية من الحضور.

وأكدّ المري دور الإدارة في تسليط الضوء على المشهد الاقتصادي وتمهيد الطريق أمام جيل الشباب الإماراتي من روّاد الأعمال ودعمهم وتقديم النصائح والخطوات الأساسية للبدء في مشاريعهم بنجاح وثبات، مشيراً إلى أن هذا الملتقى جاء وفق ورؤى القيادة الرشيدة بهدف تبادل الخبرات وإثراء الخطط العمليّة التي من شأنها الارتقاء في القطاع الاقتصاديّ في الإمارات التي تصنّف في مقدّمة دول العالم من حيث الابتكار والرّيادة.

وأوضح أن إقامة دبي تمكنت في غضون الـ18 شهر الماضية من دعم أكثر من 600 مشروع ناشئ، حيث تم عرض منتجات أصحابها في مبنى الإدارة، داعياً الشباب إلى التأني والاستفادة من التجارب الناجحة.

كما أكد مدير عام إقامة دبي، خلال الملتقى، تقديم كل أوجه الدعم للشباب من خلال تقديم المكان المجاني في الإدارة العامة للترويج لخدماتهم ومنتجاتهم. وأيضاً إدراجهم في تطبيق مشروع السعادة الموجه للسياح والموظفين، فيما تبادل رواد الأعمال الشباب أسماء مشاريعهم وأفكارها في أجواء صنعت التواصل فيما بينهم، وخلقت فرصة جديدة للتعاون والتشاور وتقديم النصح والإرشاد مستعرضين أبرز التحديات التي تواجههم مع بداية مسيرتهم المهنية.

وشارك في الملتقى اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي مساعد المدير العام لقطاع الرقابة التنظيمية والحوكمة في الإدارة العامّة للإقامة وشؤون الأجانب، والمستشار فيصل عبد الملك أهلي رئيس نيابة في الجنسية والإقامة في دبيّ، والمهندس عصام لوتاه المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «امتياز» المتخصصة في نظم الامتياز التجاري، وحسن الشرقي نائب مدير إدارة مراكز الخدمة في وزارة الموارد البشريّة والتوطين، حيث استعرضوا حزمة محاور تضمنت محور الموظف وعلاقته بالنشاط التجاري ومحور نظريات العقوبات المترتبة على مخالفة الشركات لقانون العمل وقانون دخول وإقامة الأجانب ومحور الفرنشايز والعلامة التجارية ومحور حوافز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومحور مبادرات وأفضل الممارسات والأعمال في مؤسسة الترخيص والتسجيل التجاري، كما أتاح الملتقى عرض عدد من المشاريع لرواد أعمال إماراتيين منهم، مشروع رائد الأعمال عبد الله المهيري طرح فيه تجربة ريادة الأعمال من التخطيط إلى التنفيذ، والمشروع الثاني قدمته رائدة الأعمال أحلام البناي حيث نقلت فيه محور التحديات التي واجهتها خلال فترة كورونا.

وأكد الحضور من رواد الأعمال أهمية هذا الملتقى الذي يعزز احتضان المشروعات الوليدة والصغيرة وفق استراتيجية الإدارة في تفعيل الفرص التي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد بدعم المشاريع مما يؤدي إلى نجاحها مطالبين بعقده سنوياً كما طلبوا بعرض مقترحاتهم للمؤسسات الرسمية من أجل دعم مشاريعهم وطرح قصص نجاح عالمية للاستفادة منها.إضافة إلى جهة تتبنى و تقيم المشروعات المطروحة و تعمل على متابعتها بما يضمن نموها كما أوصى الرواد بتأسيس منصة الكترونية تحت مظلة حكومة دبي تتبنى مشاريعهم وتعمل على تسويق منتوجاتهم.

وفي ختام الملتقى كرم الفريق محمد المري المشاركين وعدد من الرواد الشباب.

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