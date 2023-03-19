تشكيل اللجنة التنفيذية لشبكة «عرب ماب» برئاسة الإمارات

المصدر: الفجيرة - وام

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أعلن مكتب اليونيسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، عن التشكيل الجديد للجنة التنفيذية لشبكة «العرب ماب»، برئاسة أصيلة المعلا مديرة هيئة الفجيرة للبيئة.

وتضم اللجنة الدكتورة حورية خليفي - نائباً للرئيس - ممثل جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، والمهندس عامر الرفوع مقرر اللجنة - ممثل المملكة الأردنية الهاشمية - والدكتور حمود النغيمشي عضواً - ممثل المملكة العربية السعودية - والدكتورة سلوى عبد الحميد عضواً - ممثل جمهورية السودان.

تم انتخاب اللجنة بالتوافق، خلال الجلسة الختامية للاجتماع الإقليمي العاشر للجان الوطنية العربية لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي «الماب»، الذي استضافته إمارة الفجيرة، بالشراكة بين هيئة الفجيرة للبيئة، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، خلال الفترة من 14 حتى 16 مارس الحالي، في فندق ومنتجع البحر.

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