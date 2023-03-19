324 مختصاً ومهتماً في ملتقى «إنارات» لمتلازمة داون

المصدر: دبي - البيان

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نظمت جمعية الإمارات لمتلازمة داون ملتقى «إنارات» الافتراضي الثاني بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون وتحت شعار «معاً وليس من أجلنا» وبعنوان «التربية الجنسية» وتناول عدداً من الموضوعات المهمة قدمها نخبة من المختصين المخضرمين في المجال الذي تناول موضوع التربية الجنسية في مرحلة الطفولة وقدمته الدكتورة دعاء سيف، كما تناول الدكتور غانم البسطامي موضوع التربية الجنسية في مرحلة المراهقة، وتناول أسامة مدبولي دور الأهل في التربية الجنسية.

كما عرض الملتقى قصصاً ملهمة لتجارب زواج ناجحة أكدت في مجملها أهمية الدعم والتلاحم ودور المجتمع في احتضان هذه النماذج المؤثرة وأثرها في استقرارهم وتكوين أسرهم وغرس السعادة في قلوبهم وقلوب من حولهم.

حضر الملتقى 324 من أولياء الأمور ومختصون ومهتمون ومناصرون من (31) جنسية موزعة على (19) دولة شملت دول الخليج والدول العربية الشقيقة إضافة إلى دول أوروبا.

وصرحت الدكتورة منال جعرور رئيسة مجلس الإدارة في افتتاح الملتقى أن أحد أهم أهداف الملتقى تصحيح المفاهيم والأفكار المتوارثة الخطأ التي تتعلق بالمفاهيم الجنسية وأن يتحقق الفهم الصحيح للعلاقات الاجتماعية القائمة على أسس علمية صحيحة وتعميمها.

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