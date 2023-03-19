«كهرباء دبي» تكرم 40 من مورديها وأعضاء «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع»

المصدر: دبي - البيان

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كرّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 40 من موردي الهيئة لالتزامهم بأعلى المعايير التي حددتها الهيئة، إضافة إلى موردي الهيئة من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والموردين الداعمين لأصحاب الهمم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: إن التطور المتسارع الذي تشهده دبي في جميع القطاعات الاقتصادية إلى جانب الزيادة المستمرة في عدد السكان أسهم في زيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه، وتواكب الهيئة هذا النمو من خلال تطوير بنية تحتية عالمية المستوى لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير العالمية في التوافرية والكفاءة والجودة.

وتنفيذ مشاريع رائدة للطاقة النظيفة والمتجددة، بالتعاون مع القطاع الخاص، في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 التي تهدف إلى توفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وأضاف معالي الطاير: «تتمتع الهيئة بنظام حوكمة على مستوى عالمي يضمن أعلى معايير النزاهة والشفافية في جميع عملياتها في إطار بيئة تنظيمية ورقابية راسخة، ولدينا شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص بما يدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل.

ونفتخر بمساهمة هيئة كهرباء ومياه دبي في الإنجازات الكبيرة التي تحققها دبي وزيادة تنافسيتها العالمية في مختلف المجالات. وفي هذا الإطار، أود أن أشيد بدوركم المهم في تحقيق هذه الإنجازات عبر التزامكم بشروط التوريد وتوفير المنتجات والخدمات وفق أفضل المواصفات العالمية ومعايير الجودة التي حددتها الهيئة».

وتابع معاليه: «بحلول عام 2040، من المتوقع أن يرتفع عدد سكان دبي إلى 5.8 ملايين شخص و7.8 ملايين خلال النهار، وترسم «خطة دبي الحضرية 2040» خريطة متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، تضمن نمو وتطور الإمارة، وتدعم رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.

وبالتعاون مع شركائنا من القطاع الخاص، سنواصل العمل على تطوير البنية التحتية للكهرباء والمياه في دبي لتوفير أفضل مرافق لأفضل مدينة في العالم، مسترشدين برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية ووجهة مفضلة للعيش والعمل وريادة الأعمال والسياحة».

وفي ختام كلمته، أشاد معالي الطاير بجهود موردي الهيئة، ودعاهم لمواصلة التميز والالتزام بأعلى معايير الجودة، وكذلك الاستفادة من الخدمات الرقمية التي توفرها الهيئة، والتي تهدف إلى توفير وقتهم وجهدهم وتعزيز سعادتهم.

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وأشار الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة حريصة على تعزيز التواصل مع جميع شركائها وتلبية متطلباتهم والاستماع إلى مقترحاتهم، وتكريم المتميزين منهم تقديراً لالتزامهم بالمعايير المعتمدة في الهيئة، والتي تشمل مطابقة المواصفات، والالتزام بالوقت المحدد وكميات التوريد، وذلك وفق التقييم السنوي الشامل الذي تجريه الهيئة.

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