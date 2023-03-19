إطلاق الدورة الثانية من مسابقة «البيت المتميز بيئياً»

المصدر: (أبوظبي-البيان)

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أطلقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية حملة مسابقة «البيت المتميز بيئياً» في دورتها الثانية والتي تستهدف سكان مدينة العين.

وتأتي حملة التوعية البيئية ضمن فعاليات برنامج شما بن محمد للتثقيف البيئي وتحت شعار «أخضر أزرق دايم» تلبية لإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة، وانطلاقاً من أهمية اختيار دولة الإمارات لانعقاد المؤتمر الدولي «Cop 28» في العاصمة أبوظبي.

وتجدر الإشارة إلى استحداث المسابقة فئة جديدة في النسخة الثانية في هذا العام وهي اختيار أفضل منزل يقوم بترشيد استهلاك الماء والكهرباء وتكريمه بالتعاون مع شركة العين للتوزيع.

وبدأت حملة التوعية في شهر مارس الجاري مع سكان منطقة فلج هزاع على أن تتوالى الحملات الأخرى بواقع مرة شهرياً لاستهداف المناطق كافة المحددة في العين وبواقع 1200 منزل في مدينة العين حتى شهر أغسطس 2023 وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وزارة التغير المناخي والبيئة، وشركة أبوظبي لإدارة النفايات وشركة العين للتوزيع. وسيتم تكريم جميع المنازل الفائزة في الحملات خلال سبتمبر المقبل.

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