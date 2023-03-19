حاكم رأس الخيمة يستقبل عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين ومواطني الإمارة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في استراحة سموه في جبل جيس، عدداً من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، والمواطنين من أبناء الإمارة، وذلك انطلاقاً من حرص سموه على التواصل الدائم مع مختلف شرائح المجتمع.

ورحب سموه في بداية الاستقبال بالحضور، وتبادل معهم الأحاديث الودية، وبحث سموه معهم عدداً من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتوفير مقومات الحياة الكريمة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وأقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، مأدبة غداء على شرف الحضور، حضرها الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من المسؤولين.

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