«تراحم الخيرية» تطلق حملتها الرمضانية مستهدفة 50 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة تراحم الخيرية، إطلاق حملتها الرمضانية، وتستهدف جمع 50 مليون درهم وتنفيذ 6 مشروعات خيرية وإنسانية رئيسة تخدم الأسر المحتاجة والمتعففة وتقديم الدعم والمساندة وإدخال السرور عليهم في شهر رمضان الفضيل، وذلك تحت شعار «خيرك عطاؤك لغيرك».

وقال خالد القاسم رئيس مجلس إدارة المؤسسة: إن المؤسسة تولي الحملات الرمضانية اهتماماً بالغاً لما يمثله شهر رمضان من مناسبة عظيمة تكثر فيها الأعمال ويضاعف فيه الأجر والثواب ويحرص فيه المحسنون والمحسنات على التبرع من نفيس أموالهم.

وأشار إلى أن المشروعات الإنسانية التي وضعتها المؤسسة ضمن أولوياتها في الحملة الرمضانية تندرج في إطار المسؤولية المجتمعية تجاه الآخرين وتتضمن مشروع المير الرمضاني الذي يهدف إلى تغطية تكاليف المير الرمضاني للأسر المحتاجة داخل الدولة، إذ تعتزم المؤسسة توزيع أكثر من 15 ألف طرد غذائي في كل من دبي وحتا وعجمان ورأس الخيمة وكلباء وأم القيوين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية الحكومية والإنسانية الأخرى.

ولفت إلى مشروع قسائم المواد الغذائية، الذي من المتوقع أن تستفيد منه 1000 أسرة على مدار الشهر الفضيل، وكذلك مشروعي زكاة الفطر بتوزيع ما يزيد على 5000 فطرة، إضافة إلى زكاة المال لدعم الأسر المحتاجة والمتعثرين مادياً وفقاً للضوابط الشرعية.

وذكر أن المؤسسة ستعمل على بث برنامج بشكل يومي تحت تسمية «الناس للناس» في إذاعة «دبي إف إم» يسلط الضوء على حالات إنسانية بحاجة للدعم والعون، وتخصص كل حلقة لعرض حالات مختارة بعناية بعد التأكد من وضعها وصدق احتياجها للمساعدة من قبل كادر العمل بالمؤسسة، موضحاً أن المؤسسة تستهدف مساعدة 245 حالة على مدار شهر رمضان الفضيل. وأفاد بأن من ضمن المشروعات التي تنفذها «تراحم الخيرية» في الشهر الفضيل عيدية وكسوة العيد اللتين يستفيد منهما 1000 مستفيد.

وعلى رأسهم الأيتام الذين تدعمهم المؤسسة، مؤكداً أن هذا المشروع يحظى بدعم كثير من المحسنين وطالبي الخير الذين يولون اليتيم الاهتمام والرعاية. وأكد أن المؤسسة تسعى في الشهر الفضيل إلى مد يد العون للمحتاجين داخل الدولة عبر مشروعاتها ومبادراتها الإنسانية المتنوعة.

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