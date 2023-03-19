«جيان» و«أسواق» تطرحان حملة رمضانية للمساهمة في العمل الخيري والعطاء المجتمعي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت كل من متاجر جيان وأسواق من قسم التجزئة «جي إم جي للمنتجات اليومية» في مجموعة «جي إم جي» عن علاقة شراكة مع الهلال الأحمر الإماراتي ومركز النور لتدريب وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لتوفير مجموعة من الخيارات للعملاء تتيح لهم المساهمة الإيجابية في المجتمع، من خلال تسوق السلع الأساسية ووضعها في منطقة مخصصة تقع في عدد من المتاجر، وبدوره يتولى الهلال الأحمر الإماراتي التبرع بها للمحتاجين في الإمارات إضافة إلى 31 دولة أخرى.

مبادرات

وتأتي الحملة في إطار العديد من المبادرات التي تطلقها متاجر جيان وأسواق خلال شهر رمضان، والتي تلقي الضوء على القيم الإنسانية من العطاء والرحمة التي تقترن بالشهر الفضيل وتشكل أولوية خاصة في المبادرات الرمضانية.

وتسري الحملة الرمضانية في 16 متجراً تابعاً لعلامة جيان و21 سوبرماركت لعلامة أسواق، ويمكن للمتسوقين الاستفادة من خصم 50 % أو أكثر على جميع المنتجات بدءاً من الأطعمة الطازجة والجافة وانتهاءً بالإلكترونيات والأدوات المنزلية، إضافة إلى عروض لا تضاهى على المواد الغذائية الأساسية في رمضان مثل الزيت والمعلبات والبقول والأرز والتمر. وسيحصل المتسوقون خلال الشهر المبارك على خصم يصل إلى 70 % على عناصر معينة وفي تواريخ محددة.

تبرعات نقدية

وبإمكان الزبائن أيضاً تقديم تبرعات نقدية عند كاونترات المحاسبة في جميع المتاجر، حيث يسهم كل تبرع بقيمة 5 دراهم في تقديم وجبة واحدة لأسرة محتاجة. كما يتوفر خيار آخر لمتسوقي جيان وأسواق من خلال شراء صندوق وجبة إفطار مقابل 11.95 درهماً فقط، ودعم مبادرة زكاة الفطر للمساهمة في شراء الأرز الذي سيتم التبرع به أيضاً للمحتاجين.

كذلك تتواصل شراكة أسواق مع مبادرة «فلس الخير» التابعة لدار البر والتي تتيح للزبائن التبرع بـ (فلس) من فواتير التسوق لصالح الجمعيات الخيرية، إذ يجري التبرع بالمبالغ المحصلة سنوياً في يوم زايد للعمل الإنساني إلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. وبمقدور المتسوقين كذلك دعم مبادرة الوقف.

حيث ستتبرع أسواق بنسبة مئوية من أرباح شراء منتجات علامة ألف لدعم أبحاث مرض السكري في مؤسسة الجليلة. وضمن جهودها لتعزيز شراكتها الحالية مع مركز النور لتدريب وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ستقوم متاجر جيان وأسواق ببيع حقائب قطنية جميلة تحمل علامة مشتركة وتعرض أعمالاً فنية من ابتكار طلاب المركز.

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