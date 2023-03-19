محاضرة توعوية حول «التسوق بأمان» بدبي

المصدر: (دبي - البيان)

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نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بالتعاون مع مركز شرطة الرفاعة، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، محاضرة توعية، تحت عنوان «التسوق بأمان» للعاملين في الشركات السياحية، بحضور العميد خلفان عبيد الجلاف المهيري مدير إدارة الشرطة السياحية، والعقيد جمعة المهيري نائب مدير مركز شرطة الرفاعة والمقدم موسى مبارك موسى رئيس قسم إسعاد السياح.

وتناولت المحاضرة التي تم تنفيذها في مركز شرطة الرفاعة، طرق التواصل مع الجهات الحكومية من قبل السياح والعاملين بالنشاط السياحي، وحسن التعامل مع السياح، وأهمية الالتزام بتقديم أفضل الخدمات للسياح.

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