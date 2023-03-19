شرطة دبي تناقش آلية التعامل مع التحديات

المصدر: (دبي - البيان)

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نظم مركز المعرفة والابتكار والتطوير في الإدارة العامة للشؤون الإدارية ومجلس الابتكار في شرطة دبي، جلسة عصف ذهني ناقشت استخدام آلية جديدة في تحفيز الأفكار للتعامل مع التحديات وتحديد نوع المشكلات، والبحث عن الحلول المبتكرة .

وذلك عبر استخدام تقنية «الألعاب». وأكد الرائد خالد المزروعي رئيس قسم مختبرات الابتكار، أن جلسة العصف الذهني تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على مناقشة أفضل الأساليب والطرق في العمل على تحديد التحديات ونوعها والبحث عن حلول تساهم في خلق فرص جديدة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تحرص دائماً على البحث عن أساليب مبتكرة لتحفيز الأفكار التي تدعم الحلول المستدامة وتحقق التطلعات المستقبلية.

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