الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأحد رطباً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً شمالاً – غائم جزئي إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الغربية والداخلية.

وأوضح أن الرياح ستكون جنوبية شرقية وجنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

وذكر أن البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال الأيام الأربعة التالية:

الإثنين

الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية والداخلية.

الرياح: جنوبية شرقية وجنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً تتخلله سحب ركامية ممطرة على مناطق متفرقة من الدولة خاصة الشمالية والشرقية – ارتفاع في درجات الحرارة نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية وجنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

البحر: متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: صحو إلى غائم جزئي ومغبر نهاراً وغائم أحياناً شمالاً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة أقصى شمال الدولة – انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً شمالاً وشرقاً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: مضطرب الموج يصبح متوسط غرباً بعد الظهر في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

الخميس

الطقس: صحو إلى غائم جزئي ومغبر وغائم أحياناً نهاراً شمالاً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة أقصى شمال الدولة صباحاً.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً شمالاً وشرقاً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: مضطرب الموج يصبح متوسط غرباً بعد الظهر في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

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