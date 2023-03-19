24 جهة تشارك في جلسة لتطوير خدمات كبار المواطنين في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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شاركت 24 جهة حكومية وغير حكومية، كبار المواطنين في جلسة عصف ذهني نظمها مكتب المدن المراعية للسن التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، كما شاركت في الجلسة شخصيات ملهمة ومؤثرة في المجتمع الإماراتي، لاستلهام أفكار مستقبلية لبرنامج الشارقة مدينة مراعية للسن، واستمطار الأفكار الابتكارية واتخاذ القرار لإيجاد بيئة شاملة مستدامة لكبار المواطنين وطرح مبادرات وأنشطة جديدة للمرحلة المقبلة من البرنامج، حيث رشحت هذه الدوائر 65 من موظفيها المنسقين لتطبيق معايير المدن المراعية للسن، مع حضور مجموعة من كبار للسن، وتوزع الجميع على طاولات مستديرة لوضع مقترحاتهم، كما أدار الجلسة الدكتورة العنود المرزوقي أستاذ مساعد من جامعة الشارقة.

وبحسب أسماء الخضيري مدير مكتب الشارقة مراعية للسن، فإن الجلسة كانت غنية بالمواضيع التي قدمها المشاركون، والتي تناولت المحاور الرئيسية لمعايير المدن المراعية للسن، وهي 8: المساحات الخارجية والأبنية، والنقل، والإسكان، والمشاركة المجتمعية، والاحترام والإدماج الاجتماعي، والمشاركة المدنية والتوظيف، والاتصالات والمعلومات، والدعم المجتمعي والخدمات الصحية، وتهدف الجلسة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لكبار السن، وابتكار مبادرات خلاقة ومبدعة وجديدة تصب في مصلحتهم وراحتهم.

وأضافت الخضري، اجتمعنا مع شركائنا الاستراتيجيين من المؤسسات والدوائر الحكومية والشركات والمؤثرين في المجتمع المحلي إضافة إلى كبار المواطنين، ممن لهم باع طويلة في التطوع والخدمة المجتمعية وغيره، لوضع اقتراحات جديدة ولاستمطار الأفكار الابتكارية لجعل الشارقة إمارة مراعية للسن، وبيئة مثلى للعيش برفاهية، ومن ثم اتخاذ القرار لإيجاد بيئة مادية وصحية واجتماعية واقتصادية وحضارية.

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