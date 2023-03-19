رئيس رومانيا يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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زار كلاوس يوهانيس، رئيس جمهورية رومانيا، أمس، جامع الشيخ زايد الكبير، ترافقه حرمه السيدة الأولى كارمن يوهانيس، والوفد المرافق الذي يضم معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسلطان محمد ماجد العلي، سفير الدولة لدى رومانيا، وبوغدان أوكتافيان باديكا، سفير جمهورية رومانيا لدى الدولة، وعدداً من كبار المسؤولين في جمهورية رومانيا، والوفد المرافق، وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.‎

واستهل يوهانيس والوفد المرافق الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم، الذي أسهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

وتجول يوهانيس والوفد المرافق، يصطحبهم الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

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