«الأوقاف» ومستشار رئيس أوزبكستان يبحثان تعزيز التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

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زار الدكتور مظفر كاملوف، مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان، مقر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبوظبي.

وكان في استقباله والوفد المرافق له الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة، بحضور مدير عام الهيئة والمدير التنفيذي للشؤون الإسلامية وعدد من المسؤولين. ورحب الدكتور الكعبي بكاملوف، مثمناً هذه الزيارة التي تؤكد متانة العلاقات بين القيادتين والشعبين الصديقين، والتي تشهد تطوراً وازدهاراً في ظل التواصل والتنسيق المستمر بين البلدين في شتى المجالات.

وعرّف الكعبي الضيف على الهيئة ورسالتها ورؤيتها وخدماتها التي تقدمها للمجتمع محلياً وخارجياً عبر العديد من المنصات التواصلية المواكبة لروح العصر وبلغات شتى، حرصاً منها على ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة التي يؤكدها الدين الإسلامي الحنيف، وتعزيزاً لمبادرات القيادة الرشيدة في إشاعة السلام وبث روح التعايش والتسامح بين الشعوب قاطبة.

من ناحيته أعرب كاملوف عن خالص شكره وتقديره على حسن الاستقبال والحفاوة، مشيراً إلى قوة العلاقات بين الدولتين والشعبين، ومثمناً الدور الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وحرصها على التكامل بين الشعوب منذ عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وبحث الجانبان خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون في الشأن الديني وتبادل الخبرات والدراسات والبحوث بما يسهم في الارتقاء بهذا الجانب.

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