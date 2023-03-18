مواعيد وقائمة المكتبات العامة للعمل عن بعد لموظفي حكومة دبي

المصدر: البيان

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أتاحت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" ، ثماني مكتبات عامة منتشرة في جميع مناطق الإمارة لموظفي حكومة دبي لتأدية مهامهم الوظيفية من هذه البوابات الثقافية المهمة والمجهزة بكل وسائل الراحة، فضلاً عن التجهيزات التقنية والذكية.

وتفتح المكتبات العامة الثمانية أبوابها من الأحد إلى الخميس من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، ويوم الجمعة من الثامنة صباحاً وحتى 12 ظهراً، ويوم السبت إجازة.

قائمة المكتبات العامة للعمل عن بعد

مكتبة الصفا للفنون والتصميم، والكائنة في شارع الوصل في جميرا، وتعد مركزاً متكاملاً للمعرفة والثقافة وتدعم استراتيجية القراءة الوطنية ورؤية دبي في اثراء المشهد الثقافي، وتعد منصة مثالية للإبداع، وتضم بين رفوفها آلاف الكتب والمراجع والمواد العلمية المتخصصة في مجالات الفنون والتصميم.

أما مكتبة أم سقيم التي يقع مقرها في شارع جميرا، في منطقة أم سقيم، فقد أسهمت منذ تأسيسها عام 1989 في حياكة النسيج الثقافي لإمارة دبي، حيث عملت على توفير مختلف المصادر والمراجع العلمية والثقافية المتنوّعة، لتمنح بذلك جميع القرّاء وطلّاب العلم فرصة الاستفادة والمشاركة في تطوير الموارد الثقافية والأبحاث في دبي.

وهناك كذلك مكتبة هور العنز التي يقع مقرها في ديرة في منطقة هور العنز، وتضم مختلف الموضوعات من المعارف العامة وعلم النفس والعلوم الاجتماعية والعلوم البحتة والتطبيقية والأدب والتاريخ وكتب الناشئين، باللغتين العربية والإنجليزية، وبعض اللغات الأخرى التي تخدم زوار دبي ورواد المكتبة، وما يميز هذه المكتبة عنغيرها من المكتبات العامة في دبي هو توفيرها لمرافق وخدمات عدة تشمل مكتبات الأطفال ومواقف مجانية للسيارات وقاعات متعددة الأغراض للتأجير وغيرها من الخدمات.

وتعد مكتبة المنخول إحدى أهم مكتبات دبي العامة الثمانية التابعة لهيئة دبي للثقافة والفنون وتعد من أفضل المكتبات العامة في دبي، ومقرها في منطقة المنخول في بر دبي، وتضم مكتبة للكبار تحتوي على نحو 35 ألف كتاب، بالإضافة إلى أهم المراجع العلمية والإصدارات المحلية للمجلات والصحف المحلية والدولية، وعدداً وفيراً من البرامج الإلكترونية العلمية.

أما مكتبة الطوار والكائنة في شارع الطوار ـ1، فهي من المكتبات العامة التي تحرص دائماً على ترسيخ رؤيتها التي تهدف إلى نشر الثقافة بين جميع سكان دبي على اختلاف أعمارهم، وتزود المكتبة مرتاديها بكتب متنوعة، كما يمكن الاستفادة من خدمات الإنترنت وتقنية البرمجة الحديثة فيها.

كما تتيح دبي للثقافة مكتبة الراشدية التي يقع مقرها في ديرة إلى الجنوب من مطار دبي الدولي بالقرب من حديقة الراشدية وتضم مجموعة واسعة من الكتب، والصحف والمجلات باللغتين العربية والإنجليزية.

أما مكتبة الراس التي يقع مقرها في منطقة الراس في ديره فتحظى بمكانة كبيرة ومهمة، وقد أنشأها المغفور له بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم عام 1963 لتكون عنواناً للثقافة ومنارة للمعرفة، وتحتوي المكتبة نحو100 ألف كتاب و165 دورية، إلى جانب العديد من الكتب الإلكترونية.

وكذلك في مدينة حتا هناك مكتبة حتا العامة التي تعد إحدى المكتبات العامة التابعة لهيئة الثقافة والفنون في دبي، وتلبي مصادر المعرفة في المكتبة احتياجات جميع الفئات، وتحتوي على جميع أنواع المعرفة

من جانبها وفرت دبي الرقمية خاصية تسجيل الحضور والانصراف "العمل من المكتبة العامة" ضمن تطبيق الموظف الذكي، وفعَّل فريق دبي الرقمية الخدمة مركزياً ضمن خدمات نظم تخطيط الموارد الحكومية، إذ تم تفعيل 7 مواقع للعمل من المكتبات العامة في إمارة دبي، واتاحة الخدمة لنحو 43 جهة حكومية تستخدم خدمة الحضور الذكي ضمن تطبيق الموظف الذكي، ويستفيد منها نحو 42 ألف موظف من موظفي حكومة دبي.

ويأتي إطلاق مبادرة العمل من المكتبة، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، ودبي الرقمية، بهدف لإتاحة الفرصة لموظفي حكومة دبي تأدية واجباتهم الوظيفية من المكتبات العامة في دبي، وتوفير مرونة أكبر للجهات الحكومية والموظفين، ورفع مؤشرات السعادة للموظفين وتعزيز الإنتاجية لديهم، بالإضافة لتشجيع الموظفين على زيارة المكتبات العامة والتعرف على مقتنياتها والاستفادة من أوعية المعرفة التي توفرها، والتي تعد زاداً فكرياً مهماً لإثراء المعرفة الشخصية.

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