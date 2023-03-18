بلدية دبي تحتفل باليوم العالمي لإعادة التدوير بمشاركة أكثر من 500 متطوع

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تزامناً مع "اليوم العالمي لإعادة التدوير" الذي يصادف يوم 18 مارس من كل عام، شاركت بلدية دبي احتفالات العالم بهذا اليوم، حيث نظمت مبادرتها التطوعية الميدانية بمجال نظافة المدينة والحفاظ على استدامة البيئة المحلية "ساعة.. مع عامل النظافة"، وذلك في إطار جهودها لتعزيز المسؤولية المجتمعية، وخلق فرص تطوعية ميدانية لجميع فئات المجتمع المحلي بشكل مستدام في مجال النظافة العامة، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري وحماية البيئة المحلية في دبي، اضافة الى تسليط الضوء على أهمية تقليل إنتاج النفايات والاستفادة من إعادة استخدامها وتدويرها، وذلك حفاظاً على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وتجسيداً لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة الرامية إلى دفع عجلة الاقتصاد الدائري ليصبح أكثر كفاءة وتزامناً مع إعلان 2023 عام الاستدامة في دولة الإمارات.



وشهدت المبادرة تنفيذ فعاليات وأنشطة تطوعية بالتعاون مع القطاع الخاص وبمشاركة أكثر من 500 متطوعاً يمثلون 11 جهة حكومية وخاصة من مختلف فئات المجتمع وذلك في إطار التوجهات الحكومية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال البيئة على مستوى الإمارة، وانعكاساً لريادة دبي كمدينة عالمية في تخطيط وتنفيذ المشاريع البيئية التي تحقق متطلبات الاستدامة، وفق أفضل المعايير المتبعة دولياً.

تأثير إيجابي ملموس

وقال سعادة داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي "تسعى بلدية دبي إلى جعل إعادة التدوير جزءًا مهمًّا من الحياة اليومية في الإمارة، وذلك من خلال إتاحة فرص التطوع والعمل المجتمعي المستدام بمجال الإدارة المستدامة للنفايات، حيث انها أداة فعّالة لإحداث تأثير إيجابي وملموس يسهم في تقليل كمية النفايات وإدارتها بالصورة الصحيحة، فضلاً عن الدور الحيوي الذي يلعبه تعزيز ثقافة إعادة التدوير في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل البصمة الكربونية، وذلك من خلال إعادة استخدام المواد بدلاً من استهلاك موارد ومواد جديدة، إلى جانب تشجيع الشركات على تطوير تقنيات جديدة لجعل إعادة التدوير أسهل وأكثر كفاءة، بما يعزز من المظهر الحضاري والجمالي للإمارة ويرسخ عوامل الأمان والصحة بها، ويحقق رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.

فرز المخلفات

وشملت المواقع التي تم تنفيذ الفعاليات فيها: شاطئ أم سقيم، وشاطئ الممزر، وبحيرات القدرة، ومحمية الروية، وشارع القدرة، وتخللت الفعاليات فرز النفايات التي جمعها المتطوعون، حيث نجح المتطوعون في جمع أكثر من 1.2 طن من المخلفات العامة، والاستفادة من إعادة تدوير أكثر من 400 كيلوجرام منها. وعززت هذه الفعاليات من سعادة فئة عاملي النظافة وغرس قيم المسؤولية المجتمعية لدى المشاركين.

تميز

الجدير بالذكر أن مبادرة "ساعة مع عامل النظافة" تعد من أبرز المبادرات التطوعية لبلدية دبي، وقد حصدت البلدية مؤخراً من خلال المبادرة المركز الأول كفائز وطني على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فئات جائزة الطاقة العالمية Energy Globe Award للعام 2022، التي تنظمها منظمة الطاقة العالمية Energy Globe Foundation، بهدف دعم المبادرات والمشاريع في مجال الطاقة والبيئة ومبادرات تحفيز الشباب بالعالم على تبني ثقافة المسؤولية المجتمعية لخدمة بيئاتهم المحلية، وقد وثقت بلدية دبي أكثر من 16 ألف ساعة عمل تطوعي بمجال الحفاظ على بيئة المدينة ومظهرها الجمالي ضمن هذه المبادرة منذ انطلاقها في عام 2017.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز