طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا يصبح غائما على بعض المناطق الغربية والداخلية مع احتمال سقوط أمطار، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً.

الرياح: شمالية غربية - جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15: 01 والجزر الأول عند الساعة 18:16 والجزر الثاني عند الساعة 05:49.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:43 والمد الثاني عند الساعة 08:25 الجزر الاول عند الساعة 13:57 والجزر الثاني عند الساعة 02:50.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 20 80 30

دبي 28 19 85 40

الشارقة 28 18 80 35

عجمان 28 19 85 40

أم القيوين 29 17 80 30

رأس الخيمة 31 16 85 40

الفجيرة 31 20 65 20

العـين 32 16 85 20

ليوا 32 17 80 20

الرويس 26 21 70 40

السلع 27 20 75 35

دلـمـا 29 19 85 40

طنب الكبرى 30 20 80 35

طنب الصغرى 30 20 80 35

أبو موسى 31 21 80 30



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