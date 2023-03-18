"ديوا" تكرم 40 من مورديها وأعضاء "محمد بن راشد لتنمية المشاريع"

المصدر: البيان

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في إطار حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على تكريم شركائها، وتقدير المتميزين منهم، كرّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 40 من موردي الهيئة لالتزامهم بأعلى المعايير التي حددتها الهيئة، إضافة إلى موردي الهيئة من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والموردين الداعمين لأصحاب الهمم.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، حرص الهيئة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع جميع شركائها انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي المقصد المفضل للأنشطة الاستثمارية والوجهة الأسهل في ممارسة الأعمال عالمياً، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتبسيط الاشتراطات الحكومية، وتحفيز النمو الاقتصادي لتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في الإمارة.

وأشار معالي الطاير إلى أن التطور المتسارع الذي تشهده دبي في جميع القطاعات الاقتصادية إلى جانب الزيادة المستمرة في عدد السكان أسهم في زيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه، وتواكب الهيئة هذا النمو من خلال تطوير بنية تحتية عالمية المستوى لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير العالمية في التوافرية والكفاءة والجودة، وتنفيذ مشاريع رائدة للطاقة النظيفة والمتجددة، بالتعاون مع القطاع الخاص، في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وأضاف معالي الطاير: "تتمتع هيئة كهرباء ومياه دبي بنظام حوكمة على مستوى عالمي يضمن أعلى معايير النزاهة والشفافية في جميع عملياتها في إطار بيئة تنظيمية ورقابية راسخة، ولدينا شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص بما يدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم. ونفتخر بمساهمة هيئة كهرباء ومياه دبي في الإنجازات الكبيرة التي تحققها دبي وزيادة تنافسيتها العالمية في مختلف المجالات. وفي هذا الإطار، أود أن أشيد بدوركم المهمّ في تحقيق هذه الإنجازات عبر التزامكم بشروط التوريد وتوفير المنتجات والخدمات وفق أفضل المواصفات العالمية ومعايير الجودة التي حددتها الهيئة".

وتابع معاليه: "بحلول عام 2040، من المتوقع أن يرتفع عدد سكان دبي إلى 5.8 ملايين شخص و7.8 ملايين خلال النهار، وترسم (خطة دبي الحضرية 2040) خريطة متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، تضمن نمو وتطور الإمارة، وتدعم رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة. وبالتعاون مع شركائنا من القطاع الخاص، سنواصل العمل على تطوير البنية التحتية للكهرباء والمياه في دبي لتوفير أفضل مرافق لأفضل مدينة في العالم، مسترشدين برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية ووجهة مفضلة للعيش والعمل وريادة الأعمال والسياحة".

وفي ختام كلمته، أشاد معالي الطاير بجهود موردي الهيئة، ودعاهم لمواصلة التميز والالتزام بأعلى معايير الجودة، وكذلك الاستفادة من الخدمات الرقمية التي توفرها الهيئة والتي تهدف إلى توفير وقتهم وجهدهم وتعزيز سعادتهم.

وأشار الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة حريصة على تعزيز التواصل مع جميع شركائها وتلبية متطلباتهم والاستماع إلى مقترحاتهم، وتكريم المتميزين منهم تقديراً لالتزامهم بالمعايير المعتمدة في الهيئة والتي تشمل مطابقة المواصفات، والالتزام بالوقت المحدد وكميات التوريد، وذلك وفق التقييم السنوي الشامل الذي تجريه الهيئة.

وقد أعرب الموردون عن تقديرهم لهيئة كهرباء ومياه دبي على هذا التكريم، مؤكدين أن الهيئة تحرص على التواصل المستمر معهم للوقوف على احتياجاتهم والاستماع إلى ملاحظاتهم، كما أثنوا على توفير الهيئة لجميع خدماتها عبر قنوات ذكية ورقمية ما يوفر وقتهم وجهدهم، مؤكدين أن الهيئة توفر العديد من الفرص الرائدة للموردين وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.

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