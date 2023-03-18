توقعات بسقوط أمطار متفرقة اليوم وغداً

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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تتأثر دولة الإمارات بمرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، مع امتداد منخفض جوي علوي ضعيف من الشمال يصاحبه تشكيلات من السحب العالية والمتوسطة، تتحرك من الغرب إلى الشرق يصاحبها سقوط أمطار، ونتيجة لوجود الجبال شرقاً من المحتمل تكون بعض السحب الركامية المحلية. ويكون الطقس خلال تلك الفترة غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة وعلى فترات، تبدأ غرباً ثم تمتد على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية من الدولة، مع فرصة تطور بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً خاصة يومي السبت والأحد. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم «السبت» صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً وغائماً ليلاً، وصباح الأحد على بعض المناطق الغربية، ورطب ليلاً وصباح الأحد على المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف. ويكون طقس «الأحد» غائماً جزئياً يصبح غائما ًعلى بعض المناطق الغربية والداخلية مع فرصة سقوط أمطار خفيفة.

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