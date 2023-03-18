ختام المؤتمر السنوي الـ 43 للرابطة الدولية للمكتبات الجامعية في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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شهدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، الحفل الختامي للمؤتمر السنوي الثالث والأربعين للرابطة الدولية للمكتبات الجامعية، الذي عقد أول من أمس، في الجامعة الأمريكية بالشارقة، بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة.

وشهد المؤتمر - الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط باستضافة مشتركة بين مكتبة الجامعة الأمريكية في الشارقة ومكتبة جامعة زايد - مشاركة 87 مكتبة جامعية من جميع أنحاء العالم.

ويشكل المؤتمر السنوي للرابطة الدولية للمكتبات الجامعية مجتمعاً مؤثراً وشاملاً يضم قادة المكتبات الجامعية والبحثية في جميع أنحاء العالم، حيث يجمع مديري المكتبات لتبادل الأفكار وتوسيع شبكات العلاقات المهنية وخلق صور تعاون جديدة والعمل معاً على مشاريع دولية تتناول التحديات الكبيرة الحالية.

وقالت الشيخة بدور القاسمي في كلمتها خلال المؤتمر: «إن المكتبات تواجه اليوم تحدياً صعباً يتمثل في الحفاظ على تواصلها مع المجتمعات التي تعمل فيها دون تجاهل مهمتها الأساسية المتمثلة في تسهيل الوصول إلى القراءة والتنوير ولكن عندما يعمل جميع المعنيين بالكتب مع بعضهم البعض يمكننا توفير المزيد من الفرص لمواجهة هذا التحدي وجهاً لوجه إضافة إلى الاستمرار في تعزيز روح التواصل والتضامن لصالح جميع المستفيدين من المكتبات وخاصة أطفال المدارس والطلاب».

وفي حديثها عن أهمية المشاركة في استضافة مثل هذا المؤتمر العالمي، قالت كارا جونز أمينة مكتبة الجامعة الأمريكية في الشارقة: «هذا مؤتمر دولي لمنظمة تضم أكثر من 230 مؤسسة من جميع أنحاء العالم وهو يعد فرصة كبيرة للجامعة في بناء شبكة علاقات مع مكتبات جامعية أخرى وإن إحدى أولوياتنا الإستراتيجية في مكتبة الجامعة الأمريكية في الشارقة هو»البناء الفعال لشبكات محلية ودولية لتمكين خدمات المكتبة الفعالة والمتقدمة«، مشيرة إلى أن مؤتمر الرابطة الدولية للمكتبات الجامعية يعد فرصة رائعة للقيام بذلك ».

وركز مؤتمر الرابطة الدولية للمكتبات الجامعية الـ 43 الذي استضافته مكتبة جامعة زايد في أول يومين بينما استضافته الجامعة الأمريكية في الشارقة في ختامه - على تناول التفكير التقدمي الاستشرافي في المكتبات الأكاديمية وخدمات المعلومات.

وتناول المؤتمر - الذي عقد خلال الفترة من 13 إلى 16 مارس تحت شعار «مكتبات تتخطى الحدود»- مجموعة محاور هي «الرؤية والقيادة والنمو المهني» مسلطاً الضوء على القيمة والجودة والشراكات الاستراتيجية والتعاون والقيادة والعمليات التحويلية وبيئات العمل. وناقش «تقديم الخدمات الرقمية وتأثيرها» حيث أصبح مستخدمو المكتبات مشاركين في تقديم وابتكار الخدمات وكذلك «تطوير مواطنين ممكنين» من خلال المعرفة المعلوماتية والرقمية .

جلسات

وتضمن المؤتمر كلمات رئيسية وعروضاً وجلسات ملصقات وورشات عمل وحلقات نقاشية وقدمت الدكتورة ألانا روس أمين مكتبة مشارك للخدمات العامة في الجامعة الأمريكية في الشارقة ورقة بعنوان «المعلومات والمعرفة الرقمية والإعلامية من أجل المواطنة العالمية النشطة» بناءً على مشروع مع زملاء من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا بينما أدار موظفو مكتبة الجامعة الأمريكية في الشارقة عدة جلسات خلال المؤتمر وحصل المشاركون في المؤتمر على فرصة تجربة كرم الضيافة والثقافة الإماراتية من خلال الفعاليات الاجتماعية والجولات الدراسية.

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