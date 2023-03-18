ميرة السويدي مقرراً لمخرجات اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي

المصدر: دبي-البيان

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انتخبت ميرة سلطان السويدي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي مقرراً لمخرجات اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي الذي سيعقد على هامش الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي سيعقد في دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. كما تم انتخابها مقرراً لمشروع قرار مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة موضوع «الشراكات من أجل العمل المناخي:

تعزيز الوصول إلى الطاقة الخضراء بأسعار معقولة، وضمان الابتكار والمسؤولية والإنصاف»، الذي وافق على المقترح المشاركون في أعمال الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت مؤخراً في مملكة البحرين.

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وقالت ميرة السويدي في مداخلة الشعبة البرلمانية خلال أعمال الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي، حول المسائل المتعلقة بمتابعة البرلمانات للنهوض بالعمل المناخي، إن قضية التغير المناخي من القضايا الصعبة والمعقدة، إلا أننا كبرلمانيين وممثلين لشعوبنا في موقع يمكننا تحقيق نتائج استثنائية من خلال أدوارنا التشريعية والرقابية، وسد الفجوة بين جميع أصحاب المصلحة.

واستعرضت في المداخلة جهود دولة الإمارات في قضية المحافظة على البيئة والمناخ، وقالت إن حماية البيئة كانت في صميم رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- طيب الله ثراه-، وعلى خطى الوالد المؤسس، يسير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ،حفظه الله، الذي تعد البيئة من أهم أولوياته.

وجاء إعلان سموه عام 2023 عاماً للاستدامة ليتوج مسار دولة الإمارات العربية المتحدة التي وضعت دائماً الاستدامة في قلب خططها التنموية، لذا، كانت دولة الإمارات من أوائل دول المنطقة التي وقعت اتفاق باريس، واعتمدت استراتيجية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

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