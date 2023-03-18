الصايغ يبحث التعاون الاقتصادي الثنائي مع وزير التجارة الكوري

المصدر: (أبوظبي - وام)

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استقبل معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، آهن دوكغون، وزير التجارة في جمهورية كوريا، والوفد المرافق له في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، واستعرض معه عدداً من ملفات التعاون المشترك.

وبحث معالي الصايغ خلال اللقاء مع آهن دوكغون سبل توطيد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا في مختلف مجالات الشراكة الاستراتيجية وخصوصاً تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

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