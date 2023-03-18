7000 ذبيحة تستوعبها «مسالخ أبوظبي» يومياً خلال الشهر الفضيل

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أكدت بلدية مدينة أبوظبي جاهزية المسالخ التابعة لها في نطاق الإمارة لاستقبال شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر المبارك، وتلبية لاحتياجات المتعاملين من الذبائح وفرت الكادر الطبي للتعامل مع الأعداد الكبيرة المتوقع استقبالها عبر جميع مسالخ الإمارة.

وكذلك وفرت كادراً طبياً مؤهلاً للقيام بعمليات فحص شحنات الحيوانات الحية الواردة إلى أسواق المواشي، وإجراء الفحص الدوري للحيوانات بالحظائر، وأيضاً فحصها قبل وبعد الذبح للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض والآفات المرضية التي تؤثر على الصحة العامة، كما حرصت البلدية على تقديم تسهيلات خاصة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين.

استيعاب

وقالت البلدية لـ«البيان»، إن المسالخ التابعة لها تستوعب أكثر من 7 آلاف ذبيحة يومياً في أوقات الذروة، حيث يمكن لكل مسلخ من المسالخ الآلية في أبوظبي والشهامة والوثبة استيعاب 1500 ذبيحة يومياً من الماعز أو الغنم، وكذلك 50 ذبيحة من الجمال والأبقار، وأما مسلخ بني ياس فيمكنه استيعاب 2500 ذبيحة يومياً في أوقات الذروة، وتزيد الأعداد أيام العيد في كل المسالخ.

كما خصصت البلدية المسلخ الآلي في أبوظبي ومسلخ الشهامة الآلي ومسلخ الوثبة الآلي ومسلخ بني ياس لاستقبال الجمهور، حيث حددت ساعات العمل خلال شهر رمضان من الـ 6 صباحاً وحتى الـ 6 مساءً، على أن يتم إغلاق شباك التذاكر عند الساعة 5:30 مساءً، عدا يوم الجمعة فيتم الإغلاق عند الساعة 12:00 ظهراً وإعادة فتح الشباك عند الساعة 2:00 بعد الظهر، كما يمكن للجمهور طلب الذبائح عبر التطبيقات الذكية والمنصات الإلكترونية من جميع المسالخ الآلية.

تطبيقات

وفي السياق، أوصت بلدية مدينة أبوظبي باستخدام التطبيقات الذكية لطلب الذبائح توفيراً للوقت والجهد، حيث تشرف على العديد من هذه التطبيقات الذكية والمعتمدة لديها مثل تطبيقات: «ذبائح الإمارات، ذبيحتي، وذبائح الجزيرة».

حيث يتوافر لديها خدمات التجهيز والتوصيل للمنازل ضمن الشروط الصحية والتعليمات المنصوص عليها من جانب البلدية، كما تدعو الجمهور بعدم الذبح خارج المسالخ حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع، كما أشارت إلى أن الشركات المشغلة تقدم كامل التسهيلات لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، من تسريع لدورهم في ذبح ذبائحهم، وتوفير مرافق خدمية تناسبهم، وغيرها من التسهيلات الخاصة بهم.

شروط

وشددت البلدية على أهمية الذبح داخل مسالخها حفاظاً على الصحة العامة وتجنباً لتعرض صاحب هذا الفعل إلى المخالفة، حيث يتحتم على المستهلكين الذبح من خلال القنوات التي توفرها المسالخ في إمارة أبوظبي لما لها من فوائد كبيرة أبرزها الكشف البيطري على الذبيحة.

والذي يحدد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، ورصد الآفات المرضية والتقييم العلمي لمدى خطورتها، وتحديد الحالات التي تستوجب الإعدام الكامل أو الإعدام الجزئي، والمساهمة بشكل فعال في السيطرة على الأمراض المنقولة بواسطة اللحوم كـ«الديدان الشريطية».

بالإضافة إلى الكشف على متبقيات الأدوية البيطرية وإعدام الأجزاء الملوثة منها، ومروراً بالقطع الصحيح لإدماء الذبيحة، مع الاستنزاف الكامل لها والكشف عن سوء الإدماء غير الكامل الذي ينتج من الحمى ويؤثر مباشرة على صلاحية اللحوم. وإضافة إلى ذلك حرصت البلدية على تنظيم محاضرات توعية للعاملين في المسالخ، والتنسيق مع أصحاب الحظائر بأسواق المواشي للعمل على زيادة المعروض من الحيوانات وتنويع السلالات قدر الإمكان.

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