50 % خصماً على المخالفات البيئية في رأس الخيمة طيلة شهر رمضان

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أطلقت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة مبادرتها الجديدة لتخفيض سداد قيمة المخالفات العامة، التي حررها مفتشو الدائرة، بـ50%، طوال شهر رمضان المبارك، وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات التي تتخذها الدائرة في إطار نشر الوعي وثقافة الحرص على بيئة مستدامة، وبهدف تشجيع المخالفين على تسديد قيمة مخالفتهم.

وقال المهندس خالد العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة إن المبادرة تأتي ضمن جهودها لإدخال السعادة على متعامليها وأفراد المجتمع، خلال الشهر الفضيل، والتي تتيح لهم تسديد قيمة المخالفات المسجلة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من المخالفة توعية أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة، واتباع اللوائح والإرشادات البيئية.

وأشار إلى أن الحفاظ على رقي المظهر العام للإمارة ومرافقها الترفيهية والخدمية مسؤولية مجتمعية مشتركة، مؤكداً أن أفراد المجتمع يمثلون شركاءنا في تعزيز المظهر الحضاري العام، من خلال التزامكم بإلقاء المخلفات في الحاويات المخصصة لذلك، والابتعاد عن رمي المخلفات والنفايات عشوائياً، ونتطلع بكل الثقة إلى دوركم المهم في تعزيز سمة رأس الخيمة وجمالها ومكانتها السياحية.

وأكد العلي أن خدمة «راقب البيئية» هدفها الأول حماية المناطق الطبيعية والسياحية من التعديات، التي يقوم بها بعض الأشخاص المستهترين بالقوانين الخاصة بحماية تلك المناطق، وقيام تلك الفئة من الأشخاص بالاستهانة بالجهود، التي تقوم بها الجهات المختصة في الدولة والخاصة بتطوير وتنمية تلك المناطق، حيث سجل مفتشو خدمة راقب خلال العام الماضي 6746 مخالفة بيئة، لافتاً إلى أن دوريات خدمة «راقب» تم توزيعها بحسب التقسيم الجغرافي للإمارة على 7 مناطق، والتي تغطي كل مناطق رأس الخيمة، وتستهدف ردع المستهترين بالجهود، التي تبذلها مؤسسات الإمارة في الحفاظ على البيئة، وجمالية المواقع الطبيعية والسياحية.

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