الإمارات تكمل استعداداتها لاستقبال شهر رمضان

المصدر: أبوظبي - وام

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تستعد الإمارات لاستقبال شهر رمضان المبارك وسط أجواء مفعمة بالفرحة والمظاهر الروحانية والاجتماعية التي تميز الشهر الفضيل.

وارتدت الشوارع الرئيسية والجسور وواجهات مراكز التسوق في الدولة حلة الزينة الخاصة بقدوم شهر رمضان التي جاءت على أشكال ضوئية هندسية وعبارات تعكس روح البهجة وتتناسب مع معاني وأجواء الشهر الفضيل.

وفي خطوة تضفي المزيد من المرونة على مواعيد الدوام الرسمي، مع مراعاة البعد الاجتماعي خلال الشهر الفضيل، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، بأن يكون الدوام الرسمي لموظفي الحكومة الاتحادية يوم الجمعة خلال شهر رمضان المبارك عن بعد بـ70 %، وحضوري بـ30 %، كما سيكون دوام الطلاب في الجامعات والمدارس الحكومية عن بعد أيام الجمعة.

مواعيد

وأعلنت حكومة دولة الإمارات عن ساعات الدوام الرسمي لشهر رمضان المبارك، للوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، التي تبدأ من الساعة الـ 9 صباحاً إلى الساعة الـ 2.30 ظهراً، من يوم الإثنين إلى يوم الخميس، وأما يوم الجمعة، فيكون الدوام من الساعة الـ 9 صباحاً، حتى الـ 12 ظهراً.

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين تعميماً وزارياً يقضي بتخفيض ساعات العمل العادية لموظفي القطاع الخاص في الدولة خلال شهر رمضان بمعدل ساعتين يومياً.

ويشهد شهر رمضان في الإمارات، أنشطة ومناسبات دينية وثقافية تنبض بالحياة، وتجسد قيم التآزر والتماسك المجتمعي، وتعد الدولة واحدة من الدول التي تستحق الزيارة خلال شهر رمضان بمزجها بين العديد من الأمور العصرية والتقليدية للاحتفاء بهذا الشهر.

آفاق

وتعد المحاضرات الرمضانية التي يستضيفها مجلس محمد بن زايد الرمضاني أحد أهم الفعاليات التي يشهدها الشهر الفضيل، فقد دأب المجلس على استضافة نخبة من العلماء ورجال الدين والمفكرين والمثقفين والخبراء والمبدعين من مختلف بلدان العالم، لطرح آرائهم وتجاربهم النظرية والعلمية والتطبيقية حول مختلف المواضيع العامة والقضايا الحيوية ذات الصلة بتطورات العصر ومتطلباته واستشراف آفاق المستقبل.

ومن أبرز الفعاليات التي تشهدها الدولة في شهر رمضان «جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم»، والتي تقام في دبي سنوياً، ويتنافس فيها حفظة القرآن من مختلف أنحاء العالم.

كما تنطلق خلال الشهر الفضيل دورة جديدة من جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه في نسختها الـ 9، تحت عنوان «دورة عام الخمسين» لتستمد موضوعاتها من رؤية دولة الإمارات في ترسيخ مفاهيم الاستدامة في جميع المجالات، وتعزيز جهود التوعية في المجالات البيئية.

مبادرات

وبدورها تنظم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والدوائر المعنية في كل إمارة خلال شهر رمضان ندوات إيمانية وفكرية في مختلف مساجد الدولة، كما تنظم هيئة الهلال الأحمر وغيرها من المؤسسات الخيرية في الدولة مبادرات خيرية خاصة بالشهر الفضيل يستفيد منها مئات الآلاف داخل الدولة وخارجها.

ومواكبة لحركة التسوق خلال الشهر الفضيل التي تشهد إقبالاً ونشاطاً كبيراً، عقدت الجهات المعنية بحماية المستهلك في الدولة عدداً من اللقاءات مع المسؤولين في أبرز القطاعات الاستهلاكية للتأكد من جاهزية الأسواق ومنافذ البيع وضمان توفير كافة احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك.

رقابة

وتكثف الجهات الرقابية في الإمارات من جولاتها على الأسواق قبل وخلال شهر رمضان للتأكد من سلامة الأغذية الأكثر تداولاً، والتزام المؤسسات الغذائية والمتعاملين، بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية الوقائية، وبالاشتراطات الخاصة بنقل المنتجات والمواد الغذائية وتخزينها وتحضيرها وعرضها.

كما تحرص الجهات الرقابية على التأكد من الشفافية في عمليات البيع والشراء، والالتزام بعرض الأسعار والعروض المقدمة على المنتجات بطريقة واضحة يسهل على المستهلك معرفة تفاصيلها.

«الشؤون الإسلامية» تبحث ترتيبات تنفيذ برنامج «ضيوف رئيس الدولة»

بحث الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مع المسؤولين في الهيئة الخطط والترتيبات المعدة هذا العام لتنفيذ برنامج العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك سنوياً، بمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وذلك سيراً على نهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي كان يستضيف كوكبة من العلماء من مختلف الدول العربية والإسلامية والصديقة للمشاركة في إحياء الشهر الفضيل في المساجد والمجالس والمؤسسات.

واطلع الدكتور الكعبي خلال الاجتماع الذي انعقد بمقر الهيئة في أبوظبي بحضور مدير عام الهيئة والمدير التنفيذي للشؤون الإسلامية على البرنامج والاستعدادات لاستقبال العلماء الضيوف.

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