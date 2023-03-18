رأس الخيمة تتزين استعداداً لاستقبال شهر الخير

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، تزيين الشوارع والجسور بمئات المجسمات والتشكيلات الهندسية المضيئة احتفاءً بحلول شهر الخير، ولإضفاء لمسة جمالية على الشوارع تحاكي روحانيات شهر رمضان، وتدخل السعادة على قلوب أفراد المجتمع، من خلال تركيب الزينة بأشكال ضوئية هندسية وعبارات تتناسب مع أجواء الشهر الفضيل، منها: «مبارك عليكم الشهر»، و«شهر الطاعة»، و«هل هلالك» و«رمضان الخير». وأوضح، المهندس خالد العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة، أن عدد الإضاءات الضوئية يصل إلى 900 تشكيلة ضوئية مبتكرة، بالإضافة للمجسمات الهندسية المضيئة، حيث حظيت الطرق والدوارات والجسور بمزيد من التشكيلات المنيرة واتخذت أشكال هلال العيد والهالات الضوئية، وتم تركيب الإضاءة على 60 موقعاً من الشوارع الحيوية والجسور والدوارات في إمارة رأس الخيمة وتم إضافة 9 مناطق جديدة لتركيب الزينة مثل خت، شوكة، المنيعي، الرمس، معيريض، شعم وشمل، وادي إصفني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز