رأس الخيمة تكرم الجهات المطبقة لنظام استمرارية الأعمال

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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كرّم اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بحضور العميد عبدالله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، ويوسف عبدالله الهرمودي مدير إدارة المراكز المحلية بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وفهد بطي المهيري مدير إدارة السلامة والوقاية بالهيئة، وعدد من مديري وممثلي الجهات المحلية في الإمارة، وضباط الشرطة، الجهات المحلية المطبقة لنظام إدارة استمرارية الأعمال والجهات الرائدة في اجتياز متطلبات التطبيق في رأس الخيمة، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم خصيصاً لهذه المناسبة بمنتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب.

إشادة

وأشاد اللواء علي بن علوان، بجهود الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، التي تعمل بجهد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في القدرة على تحقيق الأمن والصمود، وضمان جودة الحياة المتكاملة بأعلى معايير السلامة العامة، ورفع جاهزية الاتصال والتعاون الوطني بين مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

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