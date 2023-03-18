تكريم مركز شرطة الخيالة لدخوله «غينيس» عن تصميم «الحدوة الذهبية»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، مركز شرطة الخيالة، لحصوله على شهادة «غينيس» للأرقام القياسية، نظير تصميمه «الحدوة الذهبية» أكبر مجسم مكون من حدوات الخيل، تم تنفيذه بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي نادي دبي للفروسية.وحضر التكريم، اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، واللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، واللواء الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والضباط والأفراد في قطاع شؤون البحث الجنائي.

وثمن اللواء خليل المنصوري الدعم اللامحدود من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي لفريق العمل، وأشاد بجهودهم التي تكللت بدخول موسوعة غينيس من خلال «الحدوة الذهبية» التي تم تصميمها من خلال استخدام أكبر عدد من الحدوات على شكل حدوة واحدة كبيرة مطلية باللون الذهبي، مكونة من 7 طبقات، وتحتوي على 1971 حدوة رمزاً لعام تأسيس الدولة وقيام الاتحاد.

يشار إلى أنه تم إعادة استخدام حدوات مستعملة لتصميم الحدوة التي تزن 640 كيلوغراماً مع القاعدة، ويصل ارتفاعها إلى 3.6 أمتار ويبلغ عرضها 2.8 متر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز