«الوطني» يوجه 8 أسئلة لممثلي الحكومة في جلسته المقبلة

المصدر: أبوظبي - البيان

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يعقد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، الأربعاء المقبل في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة، ويوجه 8 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

ووفق جدول أعمال الجلسة، سيوجه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حيث توجه كفاح محمد الزعابي سؤالاً حول التأمين الصحي للمعلمين الجدد، وستوجه عائشة رضا البيرق سؤالاً حول الوظائف القيادية في المؤسسات التعليمية الحكومية في الدولة، وستوجه ناعمة عبدالله الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس، سؤالاً حول حوادث دهس الطلبة، وسيوجه ناصر محمد اليماحي سؤالاً حول إنشاء مجمع تعليمي بمدينة الشيخ محمد بن زايد في الفجيرة.

توقف الترقيات

وستوجه صابرين حسن اليماحي سؤالاً حول توقف الترقيات للمعلمين والمرشدين الأكاديميين، فيما توجه سمية عبدالله السويدي سؤالاً حول التوزيع الجغرافي لمدارس الأجيال بإمارة رأس الخيمة. وسيوجه أعضاء المجلس سؤالين إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، حيث يوجه سعيد راشد العابدي سؤالاً إلى حول اختبار ELTS، وتوجه ناعمة عبدالله الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس، سؤالاً حول «المنهج التكاملي».

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