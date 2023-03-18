«كهرباء دبي» تضيف 26 جائزة ورقماً قياسياً خلال 2022

المصدر: دبي - البيان

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حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي 26 جائزة إقليمية وعالمية مرموقة خلال العام الماضي، ليصل إجمالي الجوائز التي حصلت عليها الهيئة بين عامي 2015 و2022 إلى 410 جوائز «68 محلية، 69 إقليمية، 273 عالمية».

كما سجلت الهيئة سبقاً جديداً بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أكبر منشأة لتحلية المياه في موقع واحد في العالم بقدرة إنتاجية تبلغ 490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، أي ما يعادل 2,227,587 متراً مكعباً يومياً، وذلك في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.

تميز

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة : انطلاقاً من إيماننا بأن التميز قيمة أساسية للارتقاء بحياة الناس، نلتزم بتعزيز مكانة الهيئة كواحدة من أكثر المؤسسات الخدماتية ريادة وتميزاً على مستوى العالم، من خلال تبني أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة إلى جانب الابتكار كركيزة أساسية للتطوير والتحسين المستمر لتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي ودعم مساعيها لرسم ملامح مستقبل جديد للمؤسسات الخدماتية حول العالم، انسجاماً مع أهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل الإمارات أفضل دولة في العالم.

ومن أبرز محطات مسيرة تميز الهيئة خلال 2022 تكريم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أبريل الماضي، معالي سعيد محمد الطاير بجائزة البصمة الذهبية في الدورة التاسعة من جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني، تقديراً لجهوده في تحقيق التميز وتعزيز المعرفة العلمية والاستدامة.

كذلك توجت الهيئة بجائزة مجلس التميز العالمي 2022 المرموقة، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية عن فئة «الإنجازات المؤسسية» . وتعتبر الهيئة الجهة الوحيدة التي تفوز بهذه الفئة بالدورة الثانية من الجائزة للعام 2022 على مستوى العالم.

كما حصدت الهيئة 3 من جوائز المجلس العالمي للتميز - الدورة الأولى لعام 2022 عن فئات: «التميز في الابتكار»، و«الابتكار في الأعمال»، و«التميز في خدمة المتعاملين» .

فوز

كذلك فازت الهيئة بجائزة الطاووس الذهبي العالمية 2022 عن فئة التميز في فئة الحوكمة المؤسسية. وحصلت الهيئة على 100 % في شهادة المعيار العالمي لتجربة المتعاملين الرقمية «IDCXS:2022» .

كما حصدت الهيئة المرتبة الأولى في فئة المؤسسات الحكومية من الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 2022 الدورة الـ15، وذلك للمرة الثامنة على التوالي؛ وجائزة أفضل مؤسسة إبداعية في خدمات الكهرباء والمياه ضمن جوائز «غلوبال براندز» العالمية لعام 2022 في المملكة المتحدة.

إلى جانب ذلك، نالت الهيئة جائزة الشرف العالمية في مجال البيئة من مجلس السلامة البريطاني للمرة الـ11 على التوالي، وجائزة سيف الشرف في مجال الصحة والسلامة للمرة الـ15. وجاءت الهيئة في المرتبة الثالثة على قائمة أعلى المؤسسات الخدماتية قيمة في منطقة الشرق الأوسط، كما تبوأت المركز الثالث في فئة أسرع العلامات التجارية نمواً في الدولة.

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