مناقشة تحديات توفير المياه في محطة الفضاء الدولية

المصدر: دبي ـ أحمد يحيى

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ناقشت الحلقة الثانية من برنامج «الإمارات للآداب في الفضاء» والذي يتم بثها أسبوعياً، عدم توفر كمية كافية من المياه على متن محطة الفضاء الدولية، والتعرف على كيفية استخدامها والحفاظ عليها وإعادة تدويرها، فيما يعد ذلك أحد أكبر التحديات التي تواجه استكشاف الفضاء، بينما وعلى مدار 20 أسبوعاً مدة مهمة سلطان النيادي، بإمكان الطلبة في الإمارات والعالم العربي، متابعة الحلقات أسبوعياً، وذلك للارتقاء بمعارفهم وربط الدروس المستفادة من مناهجهم الدراسية، بالحياة الواقعية والعالم من حولهم.

بناء أجيال

وتأتي هذه المبادرة التي أطلقتها مؤسسة الإمارات للآداب بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، بهدف المساهمة في بناء أجيال المستقبل والارتقاء بمعارفهم، حيث يستهدف المركز الوصول إلى 20 ألف طالب من خلال هذا البرنامج، وسيتم إجراء البث عبر الرابط elfinespace.ae يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت الإمارات، تتخلله مقابلات وحقائق ممتعة ومسابقات وأنشطة.

وستكون هناك فرص مواتية لطرح أسئلة الطلبة على مدار الستة أشهر التي سيكون فيها رائد الفضاء سلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية، وتعد المبادرة برنامجاً تفاعلياً يقدم للطلبة نظرة فاحصة لحياة رواد الفضاء والمهارات والمعرفة التي يتطلبها هذا المجال، حيث سيتم تنظيم ورش عمل، وتقديم محتوى أسبوعي معرفي نوعي ومتخصص في أكثر من محور علمي.

إعادة تدوير

وشارك هزاع المنصوري رائد الفضاء في الحلقة، حيث تحدث عن كيفية استخدام وإعادة تدوير المياه على متن محطة الفضاء الدولية، لافتاً إلى أن 80 % من المياه يعاد معالجتها وتدويرها على متن المحطة، ليصار إلى إعادة استخدامها مرة أخرى، وذلك لتقليل الهدر، وأنه يتم استخدام مناشف مبللة للنظافة الشخصية والاستحمام، كما أن تنظيف الأسنان يتم باستخدام مواد صحية يمكن ابتلاعها.

وقال المنصوري إن مياه الشرب يتم حفظها داخل عبوات مخصصة، خاصة أنها وبفعل انعدام الجاذبية، فإن قطراتها تسبح في أرجاء المحطة وتتطاير، وبالتالي يمكنها أن تتسبب في أعطال الأجهزة العلمية الدقيقة الموجودة بالمختبرات، مبيناً أنه وللحصول على المياه بكميات كافية، فإنه يتم استخراجها بعد تجميع الرطوبة من مختلف أرجاء أقسام محطة الفضاء الدولية، من خلال أجهزة مخصصة وتحويلها لمياه صالحة، وذلك لضمان وجود مصدر دائم ومتوفر لاستخدام رواد الفضاء.

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