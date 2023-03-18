افتتاح أول مصنع للحوم النباتية على مستوى الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي، أمس، افتتاح أول مصنع من نوعه لتصنيع اللحوم النباتية بالكامل في منطقة الشرق الأوسط تحت علامة «ثرايف»، حيث سيسهم المصنع الذي أقيم في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم في تمهيد الطريق أمام تطوير إنتاج واستهلاك هذه الفئة من المنتجات الغذائية في الدولة والمنطقة ككل.

ويأتي افتتاح المصنع الجديد في إطار استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وسلامة الغذاء ونظم التغذية، وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات، كما تدعم العلامة الجديدة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 الهادفة إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال التنويع والابتكار.

ويعد المصنع، الأول من نوعه لتصنيع اللحوم النباتية بالكامل، مشروعاً رائداً ومبتكراً في المنطقة، حيث سيوفر اللحوم النباتية الصحية والمستدامة، والمصنوعة محلياً بنكهات مختلفة مستوحاة من مطبخ منطقة الشرق الأوسط الصحي والمتنوع.

توجه استراتيجي

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: تمتلك الدولة توجهاً استراتيجياً نحو تعزيز أمنها الغذائي ومواجهة كل التحديات التي تتمثل في نقص الأراضي الزراعية وندرة المياه، ما يؤدي إلى نقص الإنتاج المحلي من الغذاء واستيراد الدولة لكميات كبيرة من الخارج.

وأطلقت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وأحد أهم أهدافها هو زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء وتطوير البنية التحتية لتعزيز كامل سلسلة القيمة الغذائية، وزيادة جاذبية الإمارات للاستثمارات في قطاع الغذاء، وتبني أحدث تقنيات الزراعة الحديثة من أجل تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للأمن الغذائي القائم على الابتكار.

وأضافت معاليها: مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف «كوب28» في الإمارات وفي ظل عام الاستدامة، تتخذ الدولة خطوات ملموسة لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وتعزيز التنوع الغذائي ودعم تطوير عمليات الإنتاج الغذائي المستدامة.

وفي هذا الصدد، يعد افتتاح أول مصنع لمجموعة «إفكو» في المنطقة للحوم النباتية بالكامل في الدولة خطوة مهمة نحو تعزيز هذه الصناعة وتعزيز التنوع الغذائي والإنتاج المستدام له داخل الدولة.

وتابعت معاليها: تتسبب صناعات الأطعمة من مصادر حيوانية، وخصوصاً اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان، في انبعاث غازات الاحتباس الحراري الأكثر حدة. لذلك، يمثل «كوب28» منصة مثالية لنا لعرض رؤيتنا والتزامنا بتعزيز أمننا الغذائي والوفاء بالتزامات دولة الإمارات بشأن تغير المناخ. بينما نعمل من أجل خلق مستقبل أكثر استدامة للإمارات والعالم، سنواصل جهودنا في هذا الصدد بالتعاون مع مختلف شركائنا لتحقيق أهدافنا المشتركة.

حلول مستدامة

بدوره، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: يمهد افتتاح المصنع الطريق أمام صناعة ديناميكية جديدة تسهم في تعزيز التجارة بين دول المنطقة، الأمر الذي يعكس التزام الإمارات الراسخ تجاه استثمار التكنولوجيا والتقنيات المبتكرة لتوفير حلول مستدامة لمواجهة التحديات العالمية. كما تعتبر هذه الخطوة علامة فارقة في مسيرة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دبي انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» لتعزيز مكانتها لتصبح ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

دور محوري

وأضاف: في الوقت الذي تقود فيه تكنولوجيا الأغذية المتقدمة تغيير الاقتصاد ليصبح صديقاً للبيئة وتشكيل مستقبل التصنيع المستدام، فإن هذه المنشأة الجديدة لمجموعة «إفكو» تعد دليلاً على الدور المحوري لدبي في ترسيخ الممارسات البيئية السليمة وضمان نموها للإسهام في الحد من آثار التغير المناخي. وأيضاً تسريع وتيرة إنشاء اقتصاد أخضر ومستدام، عبر توفير الفرص أمام القطاع الخاص للاستثمار في التقنيات المستدامة.

وأكد بدري أن مثل هذه المبادرات تعزز بيئة الإمارة الجاذبة للمزيد من الشركات والمستثمرين، وتسهم في توفير فرص عمل جديدة، الأمر الذي ينعكس على النمو الاقتصادي بشكل عام، مشيراً إلى أنه ومن خلال تركيز الاهتمام على التصنيع المستدام، فإن الإمارات بشكل عام ودبي على وجه الخصوص ستواصل التعاون مع مختلف الشركاء للحفاظ على مكانتها المتميزة وتصدرها مشهد الابتكار والاقتصاد المستدام، انطلاقاً من الرؤية الملهمة والطموحة لقيادتنا الرشيدة لتوفير مستقبل أفضل للجميع.

وجهة رائدة

من جانبه، قال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي: «يتصدر الأمن الغذائي قائمة الأولويات في الدولة، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 وأجندة دبي الاقتصادية D33. وبصفتنا وجهة رائدة تستقطب كبرى شركات التصنيع والخدمات اللوجستية من جميع أنحاء العالم، يسرنا أن نشهد توسع مجموعة «إفكو» العالمية في منطقة مدينة دبي الصناعية المخصصة لقطاع الأغذية والمشروبات، وإطلاق مصنعها الجديد لتصنيع اللحوم النباتية تحت علامة «ثرايف» بما يعزز استدامة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لدولة الإمارات وتحقيق استدامة مواردها».

ويتماشى إطلاق مشروع الأغذية النباتية «ثرايف» مع رؤية مجموعة «إفكو» العالمية الرامية للاستثمار في المستقبل من خلال البحث عن أحدث تقنيات الإنتاج الغذائي التي تعود بالنفع على الدولة، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بما في ذلك الصحة الجيدة والرفاه، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والعمل المناخي.

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