مستشار رئيس أوزبكستان: مجمع القرآن الكريم بالشارقة يتمتع برؤى متجددة وتجربة فريدة

المصدر: الشارقة - وام

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أشاد الدكتور مظفر مراد كاملوف مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان بتجربة مجمع القرآن الكريم وما يقدمه من رؤى متجددة وتجارب فريدة في تعليم مجازي القرآن الكريم وعلوم القرآن وتاريخه وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للقرآن الكريم ينبوع العلوم الحضارية والإنسانية إذ إن قرار سموه بإنشاء هذا الصرح الأكاديمي المتخصص بالعلوم القرآنية في إمارة الشارقة أسهم في رفد المكتبة الإسلامية بأبحاث وموسوعات لها عظيم الأثر في العلوم والمعرفة داعياً إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين والاستفادة من خبرات وتجارب المجمع.

جاء ذلك خلال زيارة وفد أوزبكي رفيع المستوى إلى مجمع القرآن الكريم في الشارقة ضم كلاً من عبدالعزيز أقولوف سفير أوزبكستان لدى الدولة وداوران رستم مقصودوف النائب الأول لوزير الشؤون الدينية وجلال الدين حيدر همراقلوف نائب المفتي العام لأوزبكستان وعَزَمت باباقُل تاشوف نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية ولجنة العلاقات الودية مع الدول الأجنبية ومحمد عالم محمد صديق مدير جامعة طشقند الإسلامية ومظفر ذوالفقار قزاقبايوف ودلشاد محيي الدين إيشنايوف من ديوان رئيس جمهورية أوزبكستان وذاكر خوشيم روزيوف نائب رئيس الأكاديمية الإسلامية الدولية في أوزبكستان وعبدالحكيم عبدالأحد عارفوف من إدارة مسلمي أوزبكستان.

وكان في استقبال الوفد الزائر الدكتور شيرزاد عبدالرحمن طاهر الأمين العام للمجمع الذي قدم شرحاً عن المجمع ومتاحفه والمقارئ، إضافة إلى مركز الدراسات والبحوث، واصطحب الوفد في جولة بمتاحف وأروقة المجمع لإطلاعهم على ما تحتويه المتاحف من مخطوطات ومصاحف نادرة وكسوة الكعبة والمناهج العلمية المعتمدة في المجمع ومركز الدراسات والبحوث، كما اطلع الوفد على الاستوديوهات الإذاعية والتلفزيونية التي تضم أحدث التقنيات وكيف تم توظيفها في خدمة طلبة المجمع.

وقال مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان: اطلعنا في مجمع القرآن الكريم على تاريخ القرآن وعلومه وعلم القراءات وأهم علماء القرآن في مكان واحد وهو أكبر مجمع يختص بعلوم القرآن في العالم، مؤكداً أهمية تعزيز تجربة المجمع الفردية والاستفادة منها؛ ونوه إلى تعزيز العلاقات الأخوية الطيبة بين الإمارات وأوزبكستان والاستعانة بخبرات الجانبين في مجال علوم القرآن وعلوم القراءات والبحوث العلمية المشتركة في هذا الجانب.

ومن جهته قال عبدالعزيز أقولوف سفير أوزبكستان لدى الدولة إن زيارة الوفد الأوزبكي رفيع المستوى لمجمع القرآن الكريم تأتي للاستفادة من تجربة المجمع في الاهتمام بالقرآن الكريم وعلومه، خاصة اهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون الذي بدأ حديثاً سيستمر في المستقبل، وسيعطي ثماراً طيبة لنقل فكرة هذا الصرح العظيم والفريد إلى أوزبكستان بالتعاون مع إمارة الشارقة.

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