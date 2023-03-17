تخريج الدفعة الـ9 من طلبة الشهادة المهنية في إدارة الوثائق والأرشيف

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفلت جامعة السوربون أبوظبي والأرشيف والمكتبة الوطنية بتخريج الدفعة التاسعة من طلبة الشهادة المهنية في إدارة الوثائق والأرشيف وذلك بمقر جامعة السوربون أبوظبي.

وضمّت هذه الدفعة تخريج 16 من المهنيين الذين يشغلون مناصب في مختلف القطاعات منها وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكالة أنباء الإمارات، الأرشيف والمكتبة الوطنية، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، دائرة التعليم والمعرفة، وجهاز أبوظبي للاستثمار.

وقال عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: «جميل أن يتزامن تخريج الدفعة التاسعة من طلبة الشهادة المهنية في إدارة الوثائق والأرشيف مع الشهر الوطني للقراءة الذي نحتفل به في الأرشيف والمكتبة الوطنية بمئات الفعاليات. وبهذه المناسبة يسرني أن أتقدم بأحر التهاني للطلبة الخريجين، وأملي كبير بأن يستطيعوا تطبيق ونشر المعارف التي اكتسبوها من دراستهم في ميادين عملهم، كما أني أتقدم بالشكر الجزيل للكادر التدريسي، ولجامعة السوربون أبوظبي على جهودهم. إن ما بلغته هذه الشهادة من مكانة على صعيد تعزيز مهارات الأرشفة والتوثيق لدى المشاركين فيها جعلها محطّ ثقة العاملين في حقل الأرشفة، وصار الإقْبالُ يزدادُ على دراستها من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف الارتقاء بمهارات العاملين في الأرشيفات الحكومية الاتحادية والمحلية، وهذا ما جعل الأرشيف والمكتبة الوطنية وجامعة السوربون أبوظبي يستعدان من أجل تنظيم دورات الشهادة المهنية في أماكنَ خارجَ مقر جامعة السوربون في إمارة أبوظبي. ومما جعل الشهادة المهنية تحافظ على قيمتها ومكانتها - مواكبتها للتطور المتسارع على الصعيد التقني، وعلى صعيد متطلبات تنظيم الأرشيفات، وتطوير ممارساتها ومعاييرها بما ينسجم مع توقعات المستقبل، حتى إنها صارت شهادة احترافية بجدارة، وهذا مما يبشر بالتحول إلى اقتصاد المعرفة الداعم لمجتمع المعرفة».

جهود

من جانبها، هنأت الدكتورة لورانس رينو نائبة المدير للشؤون الأكاديمية لجامعة السوربون أبوظبي جميع الخريجين والخريجات مثمنة الجهود الكبيرة التي بذلوها من أجل الحصول على هذه الشهادة وأشادت بجهود أعضاء هيئة التدريس في تقديم أعلى مستويات التعليم. وتابعت الدكتورة: «يسعدنا أن نحتفل مجدداً بنجاح هذا البرنامج الأكاديمي في إدارة الوثائق والأرشيف الذي يمثل العلاقة الاستثنائية بين جامعة السوربون أبوظبي والأرشيف والمكتبة الوطنية، ونحرص دائماً على توفير البرامج المتميزة بأعلى مستويات التعليم لتعزيز مهارات الطلبة وتوسيع آفاقهم المهنية».

وفي ختام الحفل قام كل من عبدالله ماجد آل علي والدكتورة لورانس رينو بتسليم الشهادات وتكريم الخريجين والخريجات، وقد شهد الحفل كل من: الدكتور ماجد خميس الخميري، نائب مدير جامعة السوربون أبوظبي للشؤون الإدارية والمالية، وحمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات في الأرشيف والمكتبة الوطنية، بالإضافة إلى أكاديميين ونخبة من كبار الشخصيات والمدراء من كلتا المؤسستين.

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