طقس الإمارات غداً.. غائم وفرصة سقوط أمطار خفيفة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً وغائماً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على المناطق الداخلية.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح نشطة إلى معتدلة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة نهاراً وتخف سرعتها صباح الأحد وتكون شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل 40 كم/س .

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج، يصبح متوسطا تدريجياً ليلاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13: 09 والثاني عند الساعة 00:54 والجزر الأول عند الساعة 17:31 والجزر الثاني عند الساعة 04:49

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا ، و يحدث المد الأول عند الساعة 20:06 والمد الثاني عند الساعة 07:21 و الجزر الأول عند الساعة 12:59 والجزر الثاني عند الساعة 02:02.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 20 85 25

دبي 27 21 80 40

الشارقة 28 19 85 35

عجمان 28 19 90 40

أم القيوين 27 18 85 30

رأس الخيمة 29 17 85 30

الفجيرة 33 21 75 20

العـين 27 18 80 30

ليوا 32 17 90 20

الرويس 28 18 80 30

السلع 30 17 85 30

دلـمـا 27 21 80 25

طنب الكبرى 26 22 75 30

طنب الصغرى 26 22 75 30

أبو موسى 25 21 75 30

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