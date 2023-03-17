«ديوا» تفوز بـ 26 جائزة محلية وعالمية وتسجل رقماً قياسياً جديداً خلال 2022

المصدر: وام

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حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” 26 جائزة محلية وإقليمية وعالمية خلال عام 2022، ليصل إجمالي الجوائز التي فازت بها بين عامي 2015 و2022 إلى 410 جوائز (68 محلية، 69 إقليمية، 273 عالمية).

كما سجلت الهيئة سبقاً جديداً بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أكبر منشأة لتحلية المياه في موقع واحد في العالم بقدرة إنتاجية 490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، أي ما يعادل 2227587 مترا مكعبا يومياً، في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي : “ إن الهيئة عززت رصيدها الحافل بالجوائز العالمية المرموقة بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وحرصها على مأسسة ثقافة التميز وجعله جزءاً لا يتجزأ من الممارسات اليومية في الهيئة”.

وأضاف: “انطلاقاً من إيماننا بأن التميز قيمة أساسية للارتقاء بحياة الناس، نلتزم بتعزيز مكانة الهيئة كواحدة من أكثر المؤسسات الخدماتية ريادة وتميزاً على مستوى العالم، من خلال تبني أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة إلى جانب الابتكار كركيزة أساسية للتطوير والتحسين المستمر لتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي ودعم مساعيها لرسم ملامح مستقبل جديد للمؤسسات الخدماتية حول العالم، انسجاماً مع أهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم”.

ومن أبرز محطات مسيرة تميز الهيئة خلال العام 2022 تكريم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في شهر أبريل الماضي، معالي سعيد محمد الطاير بجائزة البصمة الذهبية في الدورة التاسعة من جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني، تقديراً لجهوده في تحقيق التميز وتعزيز المعرفة العلمية والاستدامة.

كذلك توجت الهيئة بجائزة مجلس التميز العالميGlobal Excellence Assembly 2022 المرموقة، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية عن فئة "الإنجازات المؤسسية"، تقديراً لإنجازات الهيئة العالمية في مجال الجودة الشاملة والتميز.

وتعتبر الهيئة الجهة الوحيدة التي تفوز بهذه الفئة بالدورة الثانية من الجائزة للعام 2022 على مستوى العالم، متفوقة على 988 جهة من 16 دولة ومسجلة 94% في التقييم الذي أجراه مجلس التميز العالمي وفق معايير نموذج مالكولم بالدريج Baldrige Excellence Framework.

كما حصدت الهيئة 3 من جوائز المجلس العالمي للتميز- الدورة الأولى لعام 2022 عن فئات "التميز في الابتكار" و"الابتكار في الأعمال" و"التميز في خدمة المتعاملين" كأول مؤسسة في تاريخ المجلس تفوز بأكثر من جائزة واحدة في نفس الدورة وفق معايير نموذج مالكولم بالدريج للتميز والذي يعد أعلى مستوى لتقدير التميز في الأداء. إلى جانب ذلك، حصلت الهيئة على مواصفة "المستثمرون في الموارد البشرية"- الفئة البلاتينية، التي تقدمها مؤسسة "هيئة المستثمرين في الموارد البشرية" الدولية.

كذلك فازت الهيئة بجائزة الطاووس الذهبي العالمية 2022 عن فئة التميز في فئة الحوكمة المؤسسية.

وحصلت الهيئة على نسبة 100% في شهادة المعيار العالمي لتجربة المتعاملين الرقمية (IDCXS:2022)، وذلك من التقييم الأول للمعيار العالمي الجديد، لتصبح الهيئة بذلك أول مؤسسة على مستوى العالم تتبنى وتطبق معايير ومتطلبات الشهادة التي يقدمها "المعهد الدولي لتجربة المتعاملين" (ICXI) بالتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير (BSI).

كما حصدت الهيئة المرتبة الأولى في فئة المؤسسات الحكومية من الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 2022 الدورة الخامسة عشرة، وذلك للمرة الثامنة على التوالي؛ وجائزة أفضل مؤسسة إبداعية في خدمات الكهرباء والمياه ضمن جوائز "غلوبال براندز" العالمية لعام 2022 في المملكة المتحدة. إلى جانب ذلك، نالت الهيئة جائزة الشرف العالمية في مجال البيئة من مجلس السلامة البريطاني للمرة الحادية عشرة على التوالي، وجائزة سيف الشرف في مجال الصحة والسلامة للمرة الخامسة عشرة.

إضافة إلى ذلك، جاءت الهيئة في المرتبة الثالثة على قائمة أعلى المؤسسات الخدماتية قيمة في منطقة الشرق الأوسط، كما تبوأت المركز الثالث في فئة أسرع العلامات التجارية نمواً في دولة الإمارات، وذلك وفق التقرير السنوي الصادر عن شركة "براند فاينانس" للعلامات التجارية الأقوى والأعلى قيمة في العالم للعام 2022.

ونوه التقرير إلى النجاح الكبير الذي حققه اكتتاب الهيئة خلال النصف الأول للعام 2022، مؤكداً أن قوة العلامة التجارية للهيئة أدت دوراً جوهرياً في تحقيق هذا النجاح. ولفت التقرير أيضاً إلى الأهمية التي توليها الهيئة للاستدامة والطاقة الخضراء لتحقيق الحياد الكربوني.

علاوة على ذلك، توجت الهيئة بجائزتين من "جوائز التميز العالمية في الأعمال 2022" في فئتي "أفضل مبادرة في تقنية المعلومات" و"أفضل مبادرة في خدمة المتعاملين". كذلك نالت الهيئة ثلاث جوائز من جوائز الحوكمة الرشيدة العالمية التي تقدمها سنوياً مؤسسة "كامبريدج آي إف إيه" في المملكة المتحدة وتتنافس عليها كبرى الشركات العالمية.

وحصدت الهيئة الجوائز الثلاث في "القيادة في مجال الحوكمة الرشيدة"، و"التفوق في أنشطة الامتثال والمطابقة"، و"الالتزام وتشجيع أنشطة الحوكمة الرشيدة". إضافة إلى ذلك، فازت الهيئة بجائزتين من جوائز "براندون هول Brandon Hall" عن فئتي "أفضل تطور في ابتكار التأثير الاجتماعي" و"أفضل تطور في الذكاء الاصطناعي لتأثير الأعمال".

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