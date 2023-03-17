الشيخة فاطمة تطمئن هاتفياً على حالة الطفلة شام وشقيقها عمر ومصابي زلزال سوريا

المصدر: وام

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في لفتة إنسانية حانية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة رئيسة مؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي "أم الإمارات".. أجرت سموها اتصالاً هاتفيا بالطفلة السورية (شام) اطمأنت خلاله على صحتها وصحة شقيقها (عمر) وتمنت لهما الشفاء العاجل وأن يمن الله تعالى عليهما بالصحة والسلامة.

يأتي الاتصال في إطار المتابعة المستمرة، من سموها لحالات المصابين السوريين جراء الزلزال الذي تعرضت له سوريا مؤخرا و يخضعون للعلاج في مستشفيات أبوظبي، وحرصاً من سموها على توفير جميع وسائل الرعاية الطبية والنفسية لهم .

كما اطمأنت سموها على باقي حالات المرضى الذين لا يزالون يتلقون العلاج ، وأبدت سعادتها بشفاء وتحسن عدد من حالات المصابين وأكدت استمرار تقديم الرعاية لهم وتمنت لهم الشفاء العاجل.

وكلفت سموها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، ومعالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بزيارة المصابين والاطمئنان عليهم وعلى ذويهم المرافقين.

وخلال الزيارة التي قام بها كل من معالي الدكتورة ميثاء الشامسي و معالي الدكتورة حمدان المزروعي نقلا تحيات سموها إلى جانب توزيع باقات الزهور والحلوى التي بعثت بها سموها على المصابين وذويهم ما أشاع البهجة والسرور في نفوس المصابين وذويهم الذين عبروا عن شكرهم وحبهم وسعادتهم لما يتلقونه من رعاية واهتمام من قبل سموها منذ وصولهم إلى أرض دولة الإمارات .. ودعوا لسموها بموفور الصحة والعافية، مؤكدين أن سموها ذخر لهم وللإنسانية جميعاً.

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